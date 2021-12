Broadcom-Calls mit 37%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012) nun an einer entscheidenden Hürde. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Broadcom-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit Anfang Oktober 2021 hat sich dieser Rally beschleunigt. Nach den letzten Quartalszahlen, die das Unternehmen am 09. Dezember nachbörslich veröffentlicht hat, gab es einen Sprung auf ein Hoch bei 644,75 USD. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert auf hohem Niveau seitwärts und fiel dabei in das Aufwärtsgap vom 10. Dezember zurück, schloss es aber nicht. Gestern kratzte der Wert am Hoch vom 10. Dezember und markierte ein neues Allzeithoch bei 646,09 USD.

Charttechnischer Ausblick: Die Broadcom-Aktie zeigte in den letzten Tagen relative Stärke gegenüber dem Nasdaq 100 und steht nun an einer wichtigen Hürde. Gelingt der Aktie ein stabiler Ausbruch über 644,75 USD, dann kann es zu einer Fortsetzung der Rally kommen. Ein Anstieg bis 687,50-690,00 USD und damit an eine mögliche obere Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung wäre dann möglich. Sollte die Aktie allerdings unter das letzte Konsolidierungstief bei 605,64 USD abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 567,72 USD zu rechnen.“

Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 646,60 USD quotiert wurde, ihren Anstieg auf 687 USD fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 650 USD

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Broadcom-Aktie mit Basispreis bei 650 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HR6PMB9, Bewertungstag 16.3.22, wurde bei der Broadcom-Kursindikation von 646,60 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,13 USD mit 3,65 – 3,73 Euro gehandelt.

Kann die Broadcom-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 687 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 5,10 Euro (+37 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 541,8233 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Broadcom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 541,82,33 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH6Z0L9, wurde beim Broadcom-Kurs von 646,60 USD mit 9,24 – 9,48 Euro quotiert.

Beim Broadcom-Aktienkurs von 687 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 12,84 Euro (+35 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Broadcom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Broadcom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek