Broadcom-Aktie: Jetzt einsteigen! - Aktienanalyse

Aktienanalyst Harlan Sur vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities rät Investoren in Bezug auf Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung.



Nach Ansicht der Analysten von J.P. Morgan Securities sollte in die Aktien von Broadcom Inc. im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen eingestiegen werde.



Analyst Harlan Sur glaubt, dass Broadcom weiterhin einen 100%-Anteil bei Nicht-RF Chipsätzen hinsichtlich der 2018er iPhone-Modelle behalten wird.



In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von J.P. Morgan Securities das "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 337,00 USD.









Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.