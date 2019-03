British Columbia im Fokus

Goldminenbetreiber Newcrest macht gerade mit seinem Deal mit Imperial Metals von sich Reden. In British Columbia könnte daher ein neuer Goldrausch anstehen

806,5 Millionen US-Dollar wird Newcrest (größter Goldproduzent an der australischen Wertpapierbörse) an Imperial Mining zahlen und dafür einen 70 prozentigen Anteil an der Liegenschaft Red Chris in British Columbia erhalten. Newcrest wird, so CEO und Managing Director Sandeep Biswas, seine technischen Fähigkeiten einbringen, um die Red Chris-Liegenschaft voranzubringen. Diese Joint Venture-Partnerschaft könnte sich auch für andere Goldgesellschaften, vornehmlich Explorer, in British Columbia positiv auswirken. British Columbia ist einer der führenden Golddistrikte auf der Welt.

Der erste Goldrausch war in British Columbia, damals noch britische Kolonie, im Jahre 1861. Heute setzt sich die Bergbauindustrie zunehmend mit Automatisierung und Digitalisierung auseinander. Dies ist ein weltweiter Trend. Schnellere und effizientere Produktion und sicherere Arbeitsbedingungen stehen an erster Stelle. Und für ein erfolgreiches Fortkommen im Goldbergbau sind natürlich gute Projekte in aussichtsreichen Regionen, wie zum Beispiel in British Columbia ein Muss.

Hier, im südlichen British Columbia besitzt beispielsweise Ximen Mining Beteiligungen an drei Edelmetallprojekten. Neben dem Treasure Mountain-Silberprojekt sind dies das Brett Gold Projekt und das Gold Drop Projekt. Letzteres brachte bei Bohrungen extrem gute Werte, nämlich bis zu 129 Gramm Gold und bis zu 1154 Gramm Silber pro Tonne Gestein hervor.

Auch in einem anderen Teil von Kanada, in den Nordwest Territorien wird emsig Goldbergbau betrieben. Dort liegt eines der vielen Gold- und Goldkupferprojekte von GoldMining, das Yellowknife-Projekt. Es enthält gemäß einer brandneuen Mineralressourcenschätzung eine Ressource (erkundet und angezeigt) von mehr als einer Million Unzen Gold.

