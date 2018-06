British American Tobacco-Aktie: Prognose- und Kurszielsenkung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker- Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF).



BAT habe in den letzten Monaten einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet. Lusebrink führe dies vor allem auf die aktuell schwierige Marktsituation, insbesondere bei konventionellen Zigaretten hin. Diese sei vor allem durch eine deutlich rückläufige Absatzentwicklung gekennzeichnet. Zudem würden staatliche Restriktionen (u.a. deutliche Reduzierung des Nikotingehalts in den USA) und die stetige Erhöhung der Tabaksteuern belasten. Dem stünden in den nächsten Jahren zwar starke Wachstumsimpulse bei NGP-Produkten (E-Zigaretten, Tabak-Heizprodukte) gegenüber. Kurzfristig würden die NGP-Produkte jedoch deutlich erhöhte Investitionen erfordern und sie könnten zudem den Absatzrückgang bei konventionellen Zigaretten erst mittel- bis langfristig kompensieren.



Lusebrink reduziere seine Prognosen währungsbedingt für 2018 (u.a. EPS (berichtet/bereinigt): 300,64 (alt: 311,16) GBp) und 2019 (u.a. EPS (berichtet/bereinigt): 322,13 (alt: 331,33) GBp) mehrheitlich.



Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die British American Tobacco-Aktie. Das Kursziel werde von 49 GBP auf 41 GBP gesenkt. (Analyse vom 01.06.2018)









