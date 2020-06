Britische Wirtschaft bricht ein

EUR/GBP: Noch eine Hürde

von Maciej Gaj - 19.06.2020, 07:35 Uhr

Der Blick auf das kurzfristige Handelsgeschehen beim Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) offenbart wieder zunehmende Schwäche des Pfund Sterling. Der Wirtschaftseinbruch des Inselstaates könnte auf kurz- bis mittelfristiger Basis eine weitere Abschwächung der Währung bedeuten und bietet durchaus interessante Handelsansätze.

Übergeordnet hält sich das Währungspaar EUR/GBP seit einigen Jahren in einer Handelsspanne zwischen 0,8315 und 0,9307 GBP auf. Der letzte markante Ausreißer auf der Oberseite trat im März auf und brachte ein Verlaufshoch bei 0,9499 GBP hervor. Nur wenig später entspannte sich die Lage, das FX-Paar kehrte in seine ursprüngliche Handelsspanne zurück. Seit Anfang des zweiten Quartals ist jedoch wieder eine signifikante Erholung auszumachen, die bislang am Widerstand von grob 0,9033 GBP ihr vorläufiges Ende fand. Allerdings erweckt das kurzfristige Chartbild den Eindruck einer weiteren Abschwächung des britischen Pfundes oder Aufwertung der Gemeinschaftswährung und bietet entsprechend interessante Handelsansätze. Die übergeordnete Schiebephase bestehend seit dem Jahr 2016 dürfte hiervon allerdings unberührt bleiben.

Verunsicherung durch Brexit

Auf kurzfristiger Basis stellt das Niveau von 0,9033 GBP eine Hürde dar, an dem die Notierungen zuletzt abgeprallt sind. Doch bullische Marktteilnehmer trieben die Kurse wieder an diese Marke heran. Ein Ausbruch darüber könnte demnach weiteres Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 0,9168 GBP freisetzen, darüber bestünde die Möglichkeit an die obere Begrenzung der mehrjährigen Handelsspanne um 0,9307 GBP zuzulegen. Wer sich ebenfalls den bullischen Marktteilnehmern anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 41 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP3STP zurückgreifen. Solange jedoch die Hürde der letzten Wochen unangetastet bleibt, dürfen Abschläge auf 0,89 GBP kurzzeitig nicht ausgeschlossen werden. Erst darunter sollte sich eine längere Verkaufsphase zurück in den Bereich von 0,8746 GBP bemerkbar machen.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,9033 // 0,9176 // 0,9307 // 0,9499 Unterstützungen: 0,8976 // 0,8920 // 0,8864 // 0,8746

Fazit

Die technisch saubere Arbeit der Marktteilnehmer beim FX-Paar EUR/GBP kann für ein baldiges Long-Investment mit einem Ziel bei 0,9307 GBP herangezogen werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der aktuellen Hürde von grob 0,9033 GBP. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Trade sowie eine mögliche Rendite-Chance von 115 Prozent spürbar an. Das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP3STP dürfte bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bei 5,45 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte bei Aktivierung des Kaufsignals ein Niveau von 0,8915 GBP vorerst aber nicht übersteigen. Daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs von 1,10 Euro im vorgestellten Zertifikat.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP3STP

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,41 - 2,43 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,8812 GBP

Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8812 GBP

akt. Kurs Basiswert: 0,9021 GBP Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,45 Euro Hebel: 40,98

Kurschance: + 115 Prozent Quelle: Vontobel

