Bringt der Herbst die Wende für den Silbersektor und Metallic Minerals?

Vergangene Woche fand zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder der Precious Metals Summit in Beaver Creek, Colorado, statt – zumindest zum Teil mit Teilnehmern vor Ort. Mit dabei war unter anderem Greg Johnson, CEO des kanadische Silberexplorers Metallic Minerals (WKN A2ARTX / TSXV MMG).



Die Gesellschaft hatte im Sommer ein mehrphasiges Bohrprogramm auf ihrem Silberprojekt Keno Hill angestoßen, das im Keno Hill-Silberdistrikt liegt, nahe der Liegenschaften von Alexco Resource. Nicht nur das: parallel führt man auch die ersten Bohrungen auf der Gold-, Silber- und Kupferliegenschaft La Plata in Colorado seit 50 Jahren durch!





Abgesehen davon macht auch das Portfolio alluvialer Goldprojekte in der Klondike-Region des Yukon Fortschritte, wo Metallic Minerals aktive Pachtverträge für vier alluviale Claim-Blöcke am Australia und Dominion Creek mit drei Betreibern abgeschlossen hat. Wird auf diesen Projekten tatsächlich die Goldproduktion aufgenommen, erhält Metallic eine Lizenzgebühr von 10 bis 15%. CEO-Johnson erwartet noch dieses Jahr die Entnahme und Verarbeitung erster Großproben oder sogar schon erste Produktion, sodass Metallic noch 2021 die ersten Erlöse zufließen könnten.Mit drei aktiven (Explorations-) Programmen dürfte der Newsflow bei Metallic Minerals in den kommenden Monaten deutlich zunehmen und eventuell sogar bis Anfang kommenden Jahres reichen. Gleichzeitig sieht Metallic-CEO Johnson die Chance, dass der Sektor jetzt im Herbst, einer der seiner Ansicht nach stärksten Zeiten für die Silberbranche, aus der nun schon eine ganze Weile anhaltenden Konsolidierung herauskommt. Sollte Silber also wieder anziehen, darauf weist der Experte hin, würden Junior Explorer wie Metallic Minerals über einen starken Hebel auf den Silberpreis verfügen. Sollte diese Erholung mit guten Neuigkeiten von Unternehmensseite zusammenfallen, glauben auch wir, dass die Konsolidierung endgültig abgeschlossen werden könnte.