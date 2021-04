Bringen Aprilschauer Maiblumen?

Die Verhaltenswissenschaft und die Aktienmärkte sind zwei Bereiche, die oft an die Spitze meiner Liste von Büchern, die unbedingt gelesen werden sollten, rücken.

Quelle: Wim van't Einde, unsplash.com

Ich bin seit Jahren fasziniert von den verschiedenen Faktoren, die auf Aktienkurse Einfluss nehmen. Oft vergisst man, dass vordergründig ganz gewöhnliche Dinge einen sehr starken Einfluss auf letztere ausüben können.

Unter den Treibern, die kaum jemand auf dem Radar hat, findet sich das Wetter. Und welcher Monat eignet sich besser für den Versuch das Unberechenbare vorherzusagen als der April mit seinem notorisch unbeständigen Wetter? Psychologen untersuchen schon seit langem Korrelationen zwischen dem Verhalten von Menschen und dem Wetter, und es gibt zahlreiche Studien zu diesem Thema. Eine interessante Studie, auf die ich gestoßen bin, ist „Good Day Sunshine: Stock Returns and the Weather“ von Tyler Shumway und David Hirshleifer („Guten Tag, Sonnenschein: Aktiengewinne und das Wetter“). Shumway und Hirshleifer untersuchten den Zusammenhang zwischen morgendlichem Sonnenschein und den täglichen Erträgen der führenden Aktienmarktindizes des Landes und haben starke Korrelationen gefunden.

Das Wetter spielt im April eine große Rolle und ist eine der bekanntesten saisonalen Triebkräfte. Sonniges Wetter und milde Temperaturen im April scheinen einen spürbaren Einfluss auf die Performance des Marktes zu haben, indem sie das bullische Sentiment der Händler stärken, die dann die Aktienkurse nach oben treiben. Die folgende Analyse zeigt die durchschnittliche Performance des S&P 500 Index in jedem Monat des Jahres, berechnet über einen Zeitraum von 25 Jahren.

Durchschnittlicher monatlicher Ertrag des S&P 500 Index seit 1996

Auf dem Chart kann man deutlich sehen, dass der April seit Jahrzehnten einer der Monate mit der besten Performance ist. 2020 hat sich das Muster erneut wiederholt, da nach dem Tiefpunkt des Markts am 23. März ein starker Anstieg der US-Aktien im April erfolgt ist. Ob sich das Muster dieses Jahr wiederholen wird, ist schwer zu sagen, aber die Handelspsychologie wird oft von sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiungen beeinflusst.

Andere wichtige Auswirkungen der Wetterlage

Frühling und wärmeres Wetter verbessern die Stimmung aller. Was passiert jedoch mit dem Aktienmarkt in Schlechtwetterperioden? Da ist zum Beispiel die ausgeprägte atlantische Wirbelsturm-Saison, die von Juni bis Ende November andauert.

Während schwerwiegende Wetterkatastrophen vielen Unternehmen oft große und äußerst kostspielige Schäden zufügen, sind sie für bestimmte Unternehmen sogar profitabel. Die Aktien der betroffenen Unternehmen tendieren dazu während oder kurz nach der Wirbelsturm-Saison zu steigen.

Eines dieser Unternehmen ist AECOM - ein multinationaler Infrastruktur-Konzern mit Sitz in den USA, der an der NYSE notiert ist.

In den letzten 20 Jahren haben schwere Wirbelstürme die USA meist im September und Oktober heimgesucht. Die erhöhte Nachfrage nach Sanierung der Infrastruktur im Anschluss an die Verwüstungen ist im saisonalen Chart von AECOM deutlich zu erkennen. Die Aktie von AECOM tritt von Mitte Oktober bis Ende November in eine starke saisonale Phase ein.

Saisonaler Chart von AECOM über die vergangenen 13 Jahre

Den interaktiven AECOM-Chart finden Sie auf seasonax.com

Saisonaler Chart

Im Gegensatz zu einem Standard-Chart, der einfach Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum zeigt, zeigt ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie (oder eines Index) im Laufe eines Kalenderjahres, berechnet über mehrere Jahre. Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse das Niveau des saisonalen Musters (indexiert auf 100) zeigt.

Ich habe die starke saisonale Phase vom 10. Oktober bis zum 25. November in dem Chart markiert. In dieser Zeitspanne von 33 Handelstagen sind die Aktien von AECOM in den vergangenen 13 Jahren im Schnitt um beachtliche 11,01 Prozent gestiegen.

Darüber hinaus zeigt die Häufigkeit, mit der im Lauf der Zeit in dieser Phase positive Erträge generiert wurden, dass dieses saisonale Muster höchst beständig und zuverlässig ist. Das folgende Balkendiagramm zeigt die Erträge die AECOM im relevanten Zeitraum vom 10. Oktober bis zum 25. November in jedem einzelnen Jahr seit 2008 erzielt hat.

Ertrag des saisonalen Musters in jedem Jahr seit 2008

Es gibt zudem noch zahlreiche weitere Unternehmen, die dazu tendieren bei extremen Wetterbedingungen steigende Umsätze auszuweisen, da die Verbraucher Vorbereitungen für bevorstehende Wetterkatastrophen treffen. Die Umsätze von Batterieherstellern steigen üblicherweise vor Wirbelstürmen, da sich die Verbraucher mit Batterien eindecken, die sie für Radios und Taschenlampen benötigen. Darüber hinaus können Heimwerker-Unternehmen oder Unternehmen, die Wasser auf seine Trinkbarkeit testen, von den saisonalen Effekten auf ihre Aktienkurse im Anschluss an Stürme profitieren.

Regen oder Sonnenschein, das Wetter macht eindeutig einen Unterschied was das Erzielen von Umsätzen betrifft. Vergessen Sie bei der Optimierung Ihres Portfolios nicht auch das Wetter als einen potenziell entscheidenden Parameter zu berücksichtigen, von dem Sie profitieren können.

„Market Timing” war noch nie so einfach!

Neben den Aktien, die wir in dieser Ausgabe besprochen haben, gibt es noch zahlreiche andere Aktien, die regelmäßig wiederkehrende saisonale Muster aufweisen. Um das Auffinden solcher Handelschancen noch leichter zu machen, haben wir den neuen Seasonality Screener eingeführt. Der Seasonality Screener ist ein Instrument zur Identifizierung von Handelschancen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotential auf der Basis vorhersehbarer saisonaler Muster, die sich in fast jedem Kalenderjahr wiederholen.

Disclaimer: Tea Muratovic ist seit vielen Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über einen umfangreichen Hintergrund im internationalen Marktumfeld. Ihre Stärke liegt im Bereich Kapitalmarktprodukte & Asset Management. Als Gründerin von Seasonax Capital wurde sie mit dem Female Austrian Investor Award 2019 ausgezeichnet. Das Ziel des Seasonax-Teams ist die Optimierung der Investitionsentscheidungen mithilfe saisonalen Timings und saisonaler Selektion auf Basis umfangreicher empirischer Analyse historischer Daten. Christoph Zenk betreut für Seasonax das wikifolio Saisonale Einzelaktien Europa . Die redaktionellen Analysen stammen von Tea Muratovic. Weitere Infos sowie Research zu saisonalen Handelsmustern und mehr finden Sie auf seasonax.com. An dieser Stelle analysiert Muratovic regelmäßig die saisonalen Muster von Einzelaktien, Aktienindizes oder anderer Assetklassen, in denen Seasonax möglicherweise auch im Rahmen des wikifolios engagiert ist. Der Text spiegelt die Meinung der Autorin wider. wikifolio.com übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung. Der Inhalt stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.