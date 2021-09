Bricht der DAX seinen Aufwärtstrend?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

zu Beginn der Woche wurde der DAX von 30 auf 40 Aktien erhöht. Den DAX gibt es mit 30 Aktien seit 1988. So gesehen ist die Erhöhung eine kleine Revolution in der Indexberechnung. Ich glaube allerdings nicht, dass sich etwas Grundlegendes am DAX-Verhalten ändern wird. Der DAX enthält die größten deutschen Unternehmen. Tatsächlich wird aber Deutschland in erster Linie durch den wettbewerbsstarken Mittelstand definiert. Es sind also die kleinen und mittleren Unternehmen, die repräsentativ für unsere Volkswirtschaft sind.

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und damit das so bleibt, ist es wichtig, dass die innere Struktur des Index gesund ist. Das bedeutet, die Mehrheit der DAX-Aktien sollte in einem Aufwärtstrend ansteigen. Das war in der jüngsten Vergangenheit der Fall. Mit den neuen zehn Mitgliedern verändert sich die Zusammensetzung und könnte das Gesamtbild verändern. Die Advance-Decline-Line ist der geeignete Indikator, um Näheres zu erfahren.

Die Advance-Decline-Line (ADL) wird über die Differenz der gestiegenen und gefallenen Aktien berechnet. Grundsätzlich gilt, dass jede Bewegung des Index von der ADL bestätigt werden sollte. Fehlt die Bestätigung, deutet einiges darauf hin, dass der Index eine Umkehr vorbereitet.

Bild: DAX mit 40 Aktien und seiner ADL

Seit Mitte August befindet sich der DAX in einer Konsolidierungsphase. Er versucht neue Kraft zu schöpfen, um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Mit dem Erreichen des Indexstandes bei 15.600 Punkten ist ein Ausgleichskurs erreicht, das erkennt man an der Spitze des Volumenprofils an rechten Rand. Wenn der Aufwärtstrend intakt ist, dann sollte der DAX von dort aus seine Aufwärtsbewegung neu starten.

Sowohl um den DAX Index als auch um die ADL ist ein Donchian-Channel gelegt. Dieser verändert sich, wenn nach 20 Handelstagen entweder ein neues Hoch oder ein neues Tief erzielt wird. Die ADL steht gerade an der Unterkante des Donchian-Channel. Das bedeutet, mit einem weiteren negativen Handelstag könnte der DAX seinen Aufwärtstrend beenden. Wenn das der Fall ist, sollte der DAX in einen Seitwärtsmarkt übergehen.

Für die Bestätigung, dass der DAX immer noch in seinem Aufwärtstrend ist, benötigt er den Startschuss für eine neue Aufwärtswelle.

Fazit: Der DAX steht an der Schwelle, seinen Aufwärtstrend zu beenden. Die neuen zehn DAX Kandidaten sind in der Regel starke Aktien, weil sie die DAX-Aufnahme geschafft haben. Sollte der DAX den Aufwärtstrend fortsetzen, werden vermutlich die zehn neuen DAX-Aktien einen höheren Anteil daran haben, weil sie die größeren Werte psychologisch mit antreiben.







