Brexit lockt Finanzinstitute nach Deutschland

Im Zuge des Brexit haben sich 55 Banken und Finanzdienstleister um eine Geschäftslizenz in Deutschland bemüht, 54 der Anträge wurden genehmigt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hervor. Neben Finanzinstituten erhielten auch drei Schadens- und Unfallversicherer eine Geschäftserlaubnis.



Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums haben zahlreiche Finanzdienstleister aus dem Vereinigten Königreich in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten zudem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften entweder neu errichtet bzw. bereits bestehende Strukturen "in teils signifikantem Maße ausgebaut". „Schadenfreude über den Brexit ist trotzdem unangebracht“, kommentierte Schäffler die Antwort der Bundesregierung. "Der Finanzplatz London ist und bleibt für die EU von extremer Bedeutung", so der Bundestagsabgeordnete. Aus seiner Sicht sollte sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für die wechselseitige Anerkennung von Finanzmarktregularien einsetzen.