Brexit-Day: DAX setzt Aufwärtstrend unbeirrt fort

Spekulationen auf eine Verlängerung der Förderkürzungen durch die OPEC haben heute die Ölpreise gestützt. Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 51,77 US-Dollar je Barrel (159 Barrel). Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI kletterte um 0,7 Prozent auf 48,72 US-Dollar. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die zur Mitte des Jahres auslaufende Vereinbarung über die Fördergrenzen verlängert werde. Dazu sollen auch entsprechende Aussagen der Ölminister von Libyen und dem Iran beigetragen haben. Allerdings ist die Produktion in den USA in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Nun warten die Börsianer gespannt auf die Bekanntgabe der aktuellen Rohöl-Lagerbestände am Nachmittag, um 16:30 (MESZ).In den heutigen Mittagsstunden wurde Geschichte geschrieben. Der britische EU-Botschafter Tim Barrow hat dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk das britische Austrittsgesuch überreicht und somit Artikel 50 des EU-Vertrages ausgelöst. Doch damit geht die Arbeit erst richtig los: In den kommenden zwei Jahren werden die EU und Großbritannien über die Brexit-Modalitäten verhandeln. Aktuell hat man offenbar noch ziemlich unterschiedliche Ansichten.Diese politischen Unsicherheiten wirken sich an den Devisenmärkten aus. Der Euro tendierte schwächer und notierte am frühen Vormittag bei 1,0760 US-Dollar. Das britische Pfund gab auf 1,2393 US-Dollar nach.Unterdessen hält der Aufwärtstrend am Aktienmarkt an. Der DAX lag am frühen Nachmittag bei 12.210 Punkten mit 0,5 Prozent im Plus. Am Morgen hatte das deutsche Börsenbarometer bei 12.233 Punkten ein neues Jahreshoch markiert.Daimler steht heute besonders im Fokus seiner Aktionäre. Der Autobauer hat in Berlin zur Hauptversammlung geladen. Unterdessen notiert die Aktie bei 72,67 Euro mit 1,4 Prozent im Plus.Der Automobilzulieferer Grammer hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 19 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gesteigert. Der Gewinn konnte fast verdoppelt werden und stieg auf 45,2 Millionen Euro. Nun will der Hersteller von Kopfstützen, Mittelkonsolen und Sitzen seine Dividende von zuletzt 0,75 auf 1,30 Euro pro Aktie anheben.Die Aktie verteuerte sich heute um 4,2 Prozent auf 57,64 Euro und war damit stärkster Gewinner im SDAX.