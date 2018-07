Brexit: Bundesregierung sieht Finanzmarktstabilität in Gefahr

Die Bundesregierung räumt in einer Antwort auf eine Anfrage desFDP-Finanzexperten Frank Schäffler Risiken für die Finanzmarktstabilitätein, sollten zentrale Handelsplätze in London nach einem Brexit nichtmehr genutzt werden dürfen und EU-Marktteilnehmer dadurch Risikenverstärkt selber tragen müssen. Nach Schäfflers Auffassung sind wederdie Marktteilnehmer noch die Finanzaufsicht ausreichend auf den Brexitvorbereitet. „Es ist daher zwingend notwendig, die Verhandlungen um zweiJahre zu verlängern“, so Schäffler.