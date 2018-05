Brent untermauert bullisches Szenario mit eindrucksvollem Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Donald Trump hat sich mit seinem Alleingang im Streit über das Atomabkommen der internationalen Staatengemeinschaft mit dem Iran einmal mehr durchgesetzt, so die Analysten der DZ BANK.

Mit der einseitigen Aufkündigung des Atomdeals mit dem Iran würden für den drittgrößten Ölproduzenten der OPEC aus ökonomischer Sicht düstere Zeiten anbrechen. Denn die USA würden, aufgrund angeblich vorliegender Beweise über eine Weiterführung des geheimen Atomprogramms im Iran, Unternehmen, die trotzdem mit dem Iran Geschäfte machen würden, mit empfindlichen Sanktionen drohen.

Auch für den globalen Ölmarkt könnte die US-Entscheidung weitreichende Folgen haben. Obwohl viele EU-Länder weiterhin an der geltenden Vereinbarung mit dem Iran festhalten möchten, könnte die US-Entscheidung die Ölexporte des Iran empfindlich einschränken. Die möglichen Auswirkungen auf das globale Ölangebot habe die OPEC auf rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag beziffert, wobei hier auf Vergleichsdaten aus früheren Sanktionen gegen den Iran verwiesen worden sei. Diese Diskrepanz auf der Angebotsseite sollte sich allerdings nach Aussage der OPEC durch Reservekapazitäten anderer Förderländer problemlos ausgleichen lassen. Dennoch hätten die Ölpreisnotierungen zuletzt mit deutlichen Zugewinnen reagiert, da viele Marktteilnehmer unter anderem im Falle eines Schulterschlusses der EU mit den USA in Sachen Iran-Abkommen mit erheblichen Verwerfungen an den Ölmärkten rechnen würden.

Die jüngsten Zugewinne bei den Ölpreisnotierungen würden eindrucksvoll die erfolgreich umgesetzte Strategie der OPEC-Staaten und anderer bedeutender Förderländer wie Russland belegen, durch gezielte Produktionskürzungen für eine nachhaltige Stützung des Preisniveaus zu sorgen. Mit dem jüngst erreichten Etappenziel - 80 USD je Barrel Brent Crude Oil - habe das Zweckbündnis einen wichtigen Erfolg verbuchen können.

Nach Aussage hochrangiger Funktionäre der OPEC wolle man jedoch trotz der deutlichen Erholung die bis Anfang 2019 laufenden Kürzungen bei der Ölproduktion unverändert beibehalten. Dabei sehe vor allem OPEC-Schwergewicht Saudi-Arabien keine nachhaltige Stabilisierung beim Ölpreis und verweise darauf, dass der jüngste Kursanstieg lediglich kurzfristigen, spekulationsgetriebenen Charakter habe. Daher werde man auch keine Anstalten machen, die Ölförderung kurzfristig zu erhöhen. Folglich würden Marktexperten davon ausgehen, dass es im Rahmen des für den 22. Juni terminierten Treffens zwischen der OPEC und den übrigen Unterzeichnerstaaten des Förderkürzungsabkommens keine Änderungen an der bestehenden Vereinbarung geben werde.

Übergeordnet bleibe die Nachfragesituation bei Brent Crude Oil nach Einschätzung der Analysten weiterhin bullisch. Denn laut jüngster Erhebung hätten sich die Ölreserven der wichtigsten Industriestaaten knapp 9% über dem gewichteten Fünf-Jahres-Durchschnitt befunden - der von der OPEC im Vorfeld definierten Zielmarke. Auch die weiter auf Rekordkurs liegende US-Produktion sollte kaum negative Auswirkungen auf die Gesamtsituation haben, zumal bei den jüngst veröffentlichten US-Öllagerbeständen ein unerwartet deutlicher Rückgang zu verzeichnen gewesen sei. Auch die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten trage zumindest kurzfristig dazu bei, dass sich die Ölpreise weiter auf hohem Niveau bewegen würden.

Nach dem Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange bei 75 USD habe Brent zuletzt, wie von den Analysten prognostiziert, seine Aufwärtsbewegung dynamisch fortsetzen können. Kurzfristig bleibe die Ausgangssituation nach Einschätzung der Analysten weiterhin bullisch, wobei ein Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 80 USD weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen dürfte.

Aus kurzfristigen Trading-Gesichtspunkten biete es sich jedoch an, Long-Positionen nach der eindrucksvollen Rally der vergangenen Woche in diesem Fall zumindest teilweise glattzustellen. Hier würden sich als Zielmarke Kurse im Bereich von 81 bis 82 USD pro Barrel anbieten. Als Niveau für den Neuaufbau von Long-Positionen biete sich ein Retest des Ausbruch-Levels bei 75 USD an. (23.05.2018/ac/a/m)