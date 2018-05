Brent: Ungewöhnliche Koalition gegen Überschreiten der Preis-Schmerzgrenze

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Brent notiert inzwischen rund 70% höher als im letzten Sommer, so die Analysten der Helaba.









Der US-Benzinpreis drohe zur Hochsaison in den USA ein kritisches Niveau zu überschreiten und dies kurz vor den US-Parlamentswahlen im Herbst. Nicht nur Trump und die Republikaner dürften ein Interesse haben - auch in hohem Maße politisch ausgelöste spekulative Übertreibungen - an den Märkten einzufangen. So scheinen auch Saudi-Arabien und Russland das Risiko eines nachfragezerstörenden Preisniveaus bei 80 USD je Barrel und darüber höher zu gewichten als weitere kurzfristige Windfall-Profite, so die Analysten der Helaba. Schließlich seien die extremen Wetten und die ungewöhnliche Terminkurve ("deep backwardation") bei Rohöl mit Blick auf die Marktpsychologie als möglicher Negativverstärker nicht zu unterschätzen. Selbst wenn es zu Sanktionen komme, bleibe die Frage, inwieweit das iranische Angebot tatsächlich dem Weltmarkt entzogen (Indien, China) bzw. durch andere Quellen ersetzt werde. Längerfristig bestehe allerdings das Risiko einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. (Ausgabe vom 28.05.2018) (29.05.2018/ac/a/m)