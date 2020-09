Brent Oil: Zuletzt schwach, aber …

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Während meiner Urlaubspause bewegten sich die Ölpreise immer weiter in den Keller. Eine sinkende Nachfrage der Wirtschaft war der eine Grund. Aber auch Preisspielchen haben den Ölpreis unter die 40 US-Dollar je Barrel gedrückt – Saudi-Arabien hat beispielsweise mit der Senkung des Ölpreis-Futures für Oktober die Nachfrage erhöht.

Langfristig habe ich mich zwar schon in Öl Anfang Mai eingekauft, und sehe dies als Langfristinvestment, doch nun sehe ich auch eine kurzfristige Einstiegschance, sofern es über das jüngste Hoch um 41 USD geht. Die Indikatorenlage zeigt eine kurzfristig stark überverkaufte Phase an, die den Kurs schnell wieder in Richtung 44 USD je Barrel bewegen kann.

Kurzfristiges Agieren ist bei dieser Trading-Idee aber Pflicht. Sofern ich eingestoppt werde, sind in einem derart volatilen Handelsinstrument schnelle Gewinn- bzw. Teilgewinnmitnahmen bzw. schnelle Anpassungen der Stopps unabdingbar.





OILUK im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO



Mein Broker für meine Swing-Trading-Aktivitäten: CFX Broker.

Wer noch kein Konto bei CFX Broker GmbH hat, dem kann ich die Kontoeröffnung dort empfehlen.





Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

: Nächste Woche startet die Vormittagsgruppe wieder nach meiner Urlaubspause. Mit einer Anmeldung können Sie mir an mehreren Terminen im Monat beim Daytrading über die Schulter blicken.Allzeit gute Trades wünscht IhnenIhrTill KleinleinTrader & CoachOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.