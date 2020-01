Brent Oil: Endet der jüngste Ölkurs-Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Aktuell zeichnet sich ein Long-Signal bei Öl – Nordseesorte Brent – ab. Ende letzten Jahres gab es bereits ein Long-Signal, als der untere Trendkanalbegrenzungslinie von der mittelfristigen Abwärtstrendlinie (rote Linie) unterstützt wurde. Übrigens: Die Teilnehmer am CFX Broker-Webinar Ende letzten Jahres hatten diese Trading-Idee exklusiv vorgestellt bekommen. Der Ölpreis zog an und hat sogar zweimal die obere Begrenzungslinie des Aufwärtstrendkanals durchbrechen können, kam aber jeweils wieder zurück. Dennoch blieb Öl stark.

Als dann der Iran-Konflikt eskalierte pushte dies selbstverständlich den Kurs, doch zum einen kristallisierte sich der Widerstandsbereich um 71/71,50 als zu stark heraus. Zum anderen bewirkte die Deeskalation im Konflikt einen Ölabsturz von mittlerweile über 8%. Gestern setzte der Ölkurs erneut an der unteren Trendkanalbegrenzungslinie auf. Für mich ein Long-Einstieg innerhalb des kurzfristigen Aufwärtstrends und in Hinsicht auf ein konservatives Risikomanagement. Knapp vor dem Erreichen der 65er-Marke (aktueller Kurs 65,16) werde ich also erneut eine Long-Position eröffnen – der vorherige Trade wurde längst im Gewinn beendet.





OILUKcont im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO





Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

Folgende Veranstaltungen dienen dem Aufbau von Trading-Wissen (weitere Termine dann ab Mai/Juni):• Grundlagen Seminar: 16. März 2020• Strategie Seminar (Day-/Swing-Trading): 27. März 2020• Power Seminar (Grundlagen und Praxis): 23./ 24. April 2020Weitere Informationen können unter boersenversteher@email.de erfragt werden. Aktuell gibt es noch 30%-Frühbucherrabatt!Allzeit gute Trades wünscht IhnenIhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.