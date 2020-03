Brent Oil – Box-Trading aktiviert

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Kürzlich fand das CFX Webinar Mein Blick auf die Märke statt. Schon letzte Woche hat sich eine der dort vorgestellten Trading-Ideen (EURUSD – hierzu gleich ein Update) aktiviert. Jetzt folgt der nächste Trade, der sich aus dieser Abendveranstaltung ableitet – verpassen Sie keinen Beitrag oder Veranstaltung und melden Sie sich für die Newsletter an. Diesmal entsprang der Auslöser der Trade-Aktivität nicht der klassischen Charttechnik – siehe Beitrag letzte Woche -, sondern meiner Strategie des Box-Tradings. Hierzu werden Hoch- und Tiefpunkte gewisser Zeitspannen und Mindes-Bandbreiten verwendet, deren Überwinden oder Unterschreiten den Einstieg vorgeben. In diesem Fall durchbrach der Brent Oil-Kurs die eingezeichnete Box nach unten und ein Short-Einstieg wurde entsprechend vollzogen – zu 24,30 USD je Barrel.





Brent Oil – OILUKMAY20 im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO



Anfänglich ging es zurück in die Box, doch mit dem schwachen Wochenauftakt liegt die Short-Position schon recht weit im Plus. Geht es noch ein wenig tiefer – aktueller Kurs 22,93 USD – werde ich einen Teilgewinn realisieren und den Stopp für die Restposition auf Einstiegsniveau nachziehen. Da dieser Trade in die übergeordnete Trendrichtung ausgerichtet ist, könnte sich noch weiteres Kurspotenzial mit Unterschreiten des Tagestiefs ergeben – die 20 USD-Marke wäre hier ein realistisches Ziel.

Nun aber noch ein kurzes Update des EURUSD-Trades von letzter Woche:

Das anvisierte Zwischenziel, die 200-Tage-Linie, wurde bereits erreicht. Hier habe ich – wie besprochen – eine Teilgewinnmitnahme vorgenommen. Der Stopp für die Restposition liegt nun knapp unterhalb der 1,10er-Marke und damit komfortabel in der Gewinnzone – Einstieg 1,0925 (kleines blaues Dreieck). Aktuell korrigiert der Euro seinen schönen Anstieg der letzten Tage. Die 1,10er-Marke könnte als Unterstützung fungieren und die Aufwärtsbewegung wieder anstoßen. Bei Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung erwarte ich Kurse um 1,1250/1,13 (Kursziel für die Restposition).





EURUSD im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPROBLEIBEN SIE GESUND!IhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.