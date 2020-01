Brent Oil: Abschwung abgefedert!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Die 200-Tage-Linie (blaue Linie) in Verbindung mit der Unterstützungszone um 63,70/50 US-Dollar je Barrel hat den jüngsten Ölkurs-Absturz abfangen können. Ich setzte schon etwas vorher darauf, da ich dies schon an der unteren Trendkanalbegrenzungslinie erwartete. Aber besser später als nie und so hat der Ölpreis mein Einstiegsniveau erreicht und offenbart weiteres Aufholpotenzial. Ich rechne mit einem Rücklauf in den Aufwärtstrendkanal, da auch aufgrund der Indikatorenlage ein Kursanstieg wahrscheinlicher geworden ist. So kreuzen beispielsweise aktuell die Linien des Stochastik-Indikators.





OILUKcont im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



Der Stopp wird nun knapp unterhalb des jüngsten Tiefs nachgezogen.





Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.