Brent-Ölpreis: Zwischentiefs erreicht

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen wieder klar nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Rücklauf in Richtung der alten Unterstützung bei 75,44 USD gekommen. Die letzten Zwischentiefs bei 74,47 USD könnten zunächst noch erreicht werden. Hier würde Brent dann auch auf den mittelfristigen Aufwärtstrend treffen, welcher zusätzlich Unterstützung bieten dürfte. Eine Bodenbildung sei in diesem Bereich möglich. Würden es die Notierungen anschließend über 76,30 USD hinaus schaffen, wären bereits wieder Kursgewinne 77,61 bis 78,00 USD möglich. Unterhalb der 74,47 USD drohe ein Rutsch bis 72,83 USD. (05.06.2018/ac/a/m)