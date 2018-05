Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang 2016 hat sich der Ölpreis deutlich erholt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Rahmen dieser Aufwärtsreaktion habe das "schwarze Gold" zuletzt erstmals seit Ende 2014 wieder Notierungen oberhalb der Marke von 80 USD erreicht. Aus Sicht der Candlestickanalyse seien in den letzten beiden Wochen jedoch zwei so genannte "shooting stars" ausgeprägt worden. Diese beiden negativen Candlestickmuster würden mit ihren markanten Dochten und einem Schlusskurs im unteren Drittel signalisieren, dass die Luft kurzfristig dünner werde. In die gleiche Kerbe schlage die negative Divergenz im Verlauf des RSI, d.h. das jüngste Preishoch werde nicht mehr durch ein entsprechendes Indikatorenpendant bestätigt.









Vor diesem Hintergrund würden die Analysten ein Abgleiten unter die jüngsten beiden Wochentiefs bei 76,53/76,12 USD als endgültiges Startsignal für einen Korrekturimpuls definieren. Eine erste Auffangzone bestehe dann in Form der Hochpunkte vom Jahresbeginn bei gut 70 USD. Übergeordnet eine solche Verschnaufpause die grundsätzliche Aufwärtstendenz beim Ölpreis aber nicht, was beispielsweise das positive Schnittmuster zwischen 90- und 200-Wochen-Linie (akt. bei 56,95 USD bzw. 56,27 USD) unterstreiche. (28.05.2018/ac/a/m)