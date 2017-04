Brent-Öl: Vor einer Entscheidung!

Wie erwartet prallte der Ölpreis vom Widerstand um 56,50 US-Dollar, bestehend aus der Gerade vorheriger Hochs, ab und erreichte in den folgenden Tagen die ansteigende Unterstützung um 52 US-Dollar. In diesem Bereich stellt sich nun die Frage, ob sich die Notierungen wie zuletzt im März festigen können oder ob ein weiterer Einbruch erfolgt, der schließlich bis zum Tief von November letzten Jahres um 46 US-Dollar führen könnte. Einen wesentlichen Einfluss darauf könnten die am Nachmittag vorliegenden Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA darstellen. Die gestern vom American Petroleum Institute (API) vorgelegten Daten zeigten einen Aufbau der Bestände um 0,9 Millionen Barrel an, wohingegen ein Rückgang erwartet worden war. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN SE99AM auf einen fallenden Ölpreis der Sorte Brent Crude zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 10,97 Euro und liegt seit Vorstellung mit 31 Prozent im Plus. Durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses kann die spekulative Position über dem Vorstellungskurs abgesichert werden.

Brent Crude (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SE99AM) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Ölpreis der Sorte Brent Crude ausgehen, mit einem Hebel von 4,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 19,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 54,30 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 8,91 Euro. Für fallende Notierungen beim Ölpreis der Sorte Brent Crude kann sich weiterhin ein Ziel nach unten um 46 US-Dollar ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dadurch 2,6 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SE99AM

Akt. Kurs: 10,97 - 10,99 Euro

Basispreis: 64,02 US-Dollar



KO-Schwelle: 62,11 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Brent Future Jun 17

Kursziel: 16,53 Euro

Kurschance: 50 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächstfälligen Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden sich beim Emittenten.