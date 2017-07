Brent-Öl: Was geht da eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Der Anstieg der Ölpreise wurde zuletzt von fallenden Rohöllagerbeständen in den USA begleitet. Gestern meldete die staatliche Energy Information Administration (EIA), dass die Lagerbestände in der vergangenen Woche um 7,2 Millionen Barrel gefallen waren, während die Prognosen von einem deutlich geringeren Rückgang ausgegangen waren. Bereits in der Vorwoche hatten sie sich um 4,7 Millionen verringert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war sogar ein Rückgang um 10,2 Millionen Barrel verzeichnet worden. Charttechnisch änderte der Ölpreis der Sorte Brent Crude nach einer zuvor fallenden Tendenz bis zum Tief um 44,40 US-Dollar seine Richtung. Anschließend erreichte er mit 51,15 US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang Juni. Dort steht dem Ölpreis allerdings erneut ein fallender Widerstand vorheriger Hochs massiv im Weg und könnte für eine erneute Richtungsänderung beim in den letzten Monaten nach diesem Muster schwankenden Brent Future sorgen.

Brent Future (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SC3UL6) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Ölpreis der Sorte Brent Crude ausgehen, mit einem Hebel von 9,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 7,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 51,50 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 4,14 Euro. Nach unten könnte sich ein Ziel um 44,50 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 9,5 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SC3UL6

Akt. Kurs: 4,70 - 4,71 Euro

Basispreis: 56,35 US-Dollar

KO-Schwelle: 54,70 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Brent Future

Kursziel: 10,13 Euro

Kurschance: 115 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.