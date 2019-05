Brent Öl: Long oder Short? Swing-Trading

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

In den letzten Wochen konnte Öl einen rasanten Kursanstieg hinlegen. Ende April gipfelte die Rally mit Notierungen von 75.- Dollar je Barrel. Dann aber setzte die längst überfällige Korrektur ein, die nun an der 70.- Dollar-Marke angekommen ist.

Runter geht es meist schneller als hoch, daher wurde in kürzester Zeit der Spieß herumgedreht. Plötzlich ist zumindest kurzfristig gesehen Öl überverkauft und auf dem Kursniveau der runden Kursmarke bzw. dem horizontalen Unterstützungsbereich ist jederzeit eine Erholungsbewegung denkbar. Was fehlt, um long zu gehen, ist ein charttechnisches Signal.

Sollte die 70.- Dollar-Marke halten und die abwärts gerichtete Trendlinie – kurzfristiger Trend, rote Linie – nach oben durchbrochen werden, schlage ich mich aber auf die Seite der Bullen.







Brent Oil – OILUK - im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO





Das oftmals volatile Handelsinstrument ist aber auch bekannt dafür, überkaufte oder überverkaufte Phasen lange auszudehnen. Entsprechend muss auch eine Ausdehnung der noch intakten Abwärtsbewegung betrachtet werden. Wird also die horizontale Unterstützungslinie bzw. das jüngste Tief unterschritten, sind Short-Engagements vorzuziehen.Aufgrund der starken Kursschwankungen, die Öl häufig unterliegt, und der starken News-Anfälligkeit des schwarzen Goldes, nehme ich bei Trades in diesem Handelsinstrument zügiger Teilgewinne mit als in anderen. Tipp: Grundsätzlich sollte die Volatilität eines Handelsinstruments Einfluss auf das Trade-Management haben.Gemäß der Vorgabe, die ich Ihnen in den beiden letzten Beiträgen gemacht habe, ist der Short-Trade im Währungspaar EURUSD mittlerweile beendet. Mit dem Überwinden des horizontalen Widerstandsbereichs um 1,1233 wurde die Restposition im Gewinn ausgestoppt. In Summe sind es somit immerhin 70 Pips gewesen, die die schöne Performanceentwicklung in 2019 weiter bereichert.Alles neu macht der Mai! Vielleicht gilt dies ja auch für Sie und Ihre Trading-Ambitionen? Falls ja, dann könnte Sie dies interessieren: Wer bei mir im Mai ein Trading-Coaching beginnt, der bekommt auch über den Mai hinaus einen Sonderpreis – nur 75.-/Stunde. Bei Interesse einfach melden ( boersenversteher@email.de ), dann vereinbaren wir ein unverbindliches Telefongespräch bei dem Ihr individueller Coaching-Bedarf besprochen wird.Viel Erfolg beim Traden wünscht IhnenIhrTill Kleinlein

