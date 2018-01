Brent-Öl: Harte Fakten treiben

Gründe, weshalb der Ölpreis der Sorte Brent Crude derzeit steigt, gibt es einige. Mittlerweile befinden sich die Notierungen seit einem halben Jahr in einer ansteigenden Phase, so dass sich der Ölpreis derzeit knapp unter 68 US-Dollar befindet. Doch der Anstieg könnte mit Blick auf eben diese Gründe noch nicht zu Ende sein.

Am Ölmarkt stützte zuletzt die Erwartung eines geringeren Angebots die Preise. Die gesellschaftlichen Unruhen im Iran und mögliche neue US-Sanktionen gegen das Land befeuerten die Spekulationen, dass es zu Lieferunterbrechungen von iranischem Öl kommen könnte. Zudem zeigte sich, dass die von der Opec beschlossenen Fördermengenkürzungen weitgehend eingehalten werden. Zudem verwiesen Analysten auf die steigenden Förderkosten in den USA, welche die dortige Förderung negativ beeinträchtigen und ebenfalls das Angebot verringern oder zumindest nicht weiter erhöhen könnten. Der recht strenge Winter in den USA mit dem Kälteeinbruch im Nordosten des Landes könnten auf der Gegenseite die Nachfrage nach Heizöl ankurbeln. Gebremst wurde der Auftrieb zuletzt nur vom festeren US-Dollar und der Wiederaufnahme der Ölförderung in Libyen und in den Ölfeldern der Nordsee. Im Chart verweilt der Ölpreis der Sorte Brent Crude derzeit knapp unter 68 US-Dollar, nachdem er in einem Aufwärtstrend, der seit Ende Juni besteht und aktuell zwischen 59,50 und 68,50 US-Dollar beschrieben werden kann, die Oberseite erreichte. Ein Ausbruch nach oben könnte dabei eine dynamische Reaktion und die Fortsetzung der ansteigenden Tendenz in einem steileren Aufwärtstrend, der Anfang September begann und heute zwischen 64,10 und 70,60 US-Dollar dargestellt werden kann, mit einem nächsten Ziel um 80 US-Dollar zur Folge haben.

Brent Crude (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 68,29 / 68,50 / 70,60 Unterstützungen: 65,38 / 64,10 / 59,50

Mit einem Mini Future Long (WKN VL5B6R) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Ölpreis der Sorte Brent Crude ausgehen, mit einem Hebel von 5,7 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 15,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter dem im Chart dargestellten Aufwärtstrend im Basiswert bei 63,90 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 6,40 Euro. Nach oben könnte sich ein Ziel um 80 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,1 zu 1.