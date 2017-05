Brent-Öl: Es geht weiter abwärts

Der Ölpreis der Sorte Brent Crude setzte in den vergangenen Tagen nach einer kurzen, zur Seite laufenden Bewegung zwischen 51 und 52 US-Dollar seine fallende Tendenz fort und erreichte dabei gestern mit 50,14 US-Dollar erneut den Bereich um 50 US-Dollar, den die Notierungen bereits Ende März angelaufen, sich anschließend aber wieder bis über 56 US-Dollar erholt hatten. Damals hielt die steigende Gerade vorheriger Tiefs die Notierungen als Unterstützung noch auf, diesmal könnte sie unterschritten sein, wodurch als nächstes Ziel nach unten das Tief von November letzten Jahres um 46 US-Dollar in den Fokus rücken könnte. Unsere vor zwei Wochen hierzu vorgestellte Idee, mit der WKN SE99AM auf einen fallenden Ölpreis der Sorte Brent Crude zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 12,18 Euro und liegt seit der ersten Vorstellung mit 45 Prozent im Plus. Auch seit dem letzten Update ergab sich ein Plus von 11 Prozent. Durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses kann zum Vorstellungskurs von 8,38 Euro für diese spekulative Position ein Gewinn von mehr als 30 Prozent abgesichert werden.

Brent Crude (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SE99AM) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Ölpreis der Sorte Brent Crude ausgehen, mit einem Hebel von 3,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 22,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier bewusst eng über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 52,30 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 11,06 Euro. Für fallende Notierungen beim Ölpreis der Sorte Brent Crude kann sich weiterhin ein Ziel nach unten um 46 US-Dollar ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SE99AM

Akt. Kurs: 12,18 - 12,20 Euro

Basispreis: 64,36 US-Dollar



KO-Schwelle: 62,46 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Brent Future Jul 17

Kursziel: 16,84 Euro

Kurschance: 38 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächstfälligen Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden sich beim Emittenten.