Brent-Öl: Erholung nach Einbruch

Innerhalb des letzten Monats rauschte der Ölpreis der Sorte Brent Crude von einem Zwischenhoch von Ende Mai um 54,70 US-Dollar bis auf ein aktuelles Jahrestief bei 44,35 US-Dollar nach unten. Es war zugleich der tiefste Stand der Notierungen seit April letzten Jahres. Seitdem erholt sich der Ölpreis durch täglich leichtes Ansteigen und könnte bereits auf kurze Sicht nach oben zur fallenden Gerade letzter Hochs um 51 US-Dollar tendieren. Diese wird festgelegt durch die Verlaufshoch von Mitte April bei 57,02 US-Dollar und Ende Mai bei 54,67 Euro. Neben der charttechnischen Seite bietet derzeit auch die fundamentale Lage Gründe für eine Erholung. Die Ölpreise profitierten in den letzten Tagen von Nachrichten über schwere Stürme und Produktionsausfälle im Golf von Mexiko mit sinkenden US-Lagerbeständen. Ebenso stützte die Spekulation auf eine steigende Nachfrage aus China die Preise, nachdem die Volksrepublik die USA im Mai bereits den vierten Monat in Folge als größter Erdöleinkäufer überholt hatte. Die Marktteilnehmer spekulieren darauf, dass China seine strategischen Erdölreserven aufstocken könnte. Allerdings, und das darf nicht vergessen werden, trat in den letzten Tagen aber wiederum mehr in den Hintergrund, besteht weiterhin die Sorge, dass am Ölmarkt unverändert das Problem einer Überversorgung fortbesteht.

Brent Future (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VS8SA8) können risikofreudige Anleger, die von einem sich erholenden Ölpreis ausgehen, mit einem Hebel von 8,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 8,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier nun bewusst eng unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 44,80 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,68 Euro. Für einen steigenden Ölpreis könnte sich ein Ziel um 51 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 3,6 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: VS8SA8

Akt. Kurs: 4,88 - 4,89 Euro

Basispreis: 40,68 US-Dollar



KO-Schwelle: 41,78 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Vontobel

Basiswert Brent Future

Kursziel: 9,22 Euro

Kurschance: 88 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächstfälligen Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen hierzu befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.