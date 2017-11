Brent-Öl: Ausbruch vollzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Charttechnisch setzt der Ölpreis der Sorte Brent Crude seinen seit Mitte Juni bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 57,40 und 62,30 US-Dollar beschrieben werden kann, fort und notiert nach einem steilen Anstieg in den letzten Tagen in Nähe der Oberseite auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Um 61,60 US-Dollar befindet sich der Ölpreis auf dem höchsten Stand seit Oktober 2015. Als Ausbruch nach oben konnte das Überwinden des vorherigen Jahreshochs bei 59,39 US-Dollar gewertet werden. Mit dem Hoch von Dezember letzten Jahres bei 59,62 US-Dollar kann sich daraus eine Unterstützung ergeben. Am gestrigen Dienstag zeigte das American Petroleum Institute (API) in seiner aktuellen Erhebung einen Rückgang der Lagerbestände um 5,1 Millionen Barrel an. Außerdem gingen die Benzinvorräte um 7,7 Millionen zurück. Deshalb richtet der Markt mit Spannung seine Aufmerksamkeit auf die heute vorliegenden offiziellen Daten der Energy Information Administration (EIA). Auch hier wird ein Rückgang in den beiden Bereichen erwartet. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN SC5W5Z auf einen steigenden Ölpreis der Sorte Brent Crude zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 11,13 Euro und liegt mit 41 Prozent im Plus. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines weiter steigenden Ölpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses bereits einen Gewinn von mehr als 15 Prozent absichern.

Brent Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 64,19 / 65,39 / 66,54 Unterstützungen: 59,62 / 59,39 / 59,22 / 55,74

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SC5W5Z) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Ölpreis der Sorte Brent Crude ausgehen, mit einem Hebel von 4,9 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 18,2 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart gezeigten Unterstützung im Basiswert bei 59,50 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein neuer Stoppkurs von 9,27 Euro. Nach oben könnte sich ein Ziel um 68 US-Dollar ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt somit 2,9 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: SC5W5Z

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 11,13 - 11,14 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 48,72 US-Dollar

Basiswert: Brent Future Dez 17 KO-Schwelle: 50,18 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 61,59 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 16,56 Euro Hebel: 4,9

Kurschance: + 49 Prozent Order über Börse Stuttgart



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.