Brent-Öl: Angebot außer Kontrolle

Für den Ölpreis der Sorte Brent Crude geht es seit Ende Juli bei 53 US-Dollar nicht mehr weiter. Bis an diesen Widerstand lief die letzte Erholung. Nun beendeten Meldungen über höhere Fördermengen die Aussicht auf weiter steigende Preise, da das Angebot noch nicht unter Kontrolle scheint.

Bis 53 US-Dollar lief die Mitte Juni gestartete Erholung bei Brent Crude, nachdem die Notierungen zuvor mit 44,35 US-Dollar den tiefsten Stand seit April letzten Jahres erreicht hatten. Ende Juli kamen die Notierungen am Widerstand an und konnten ihn auch bei den folgenden Versuchen nicht überwinden. Zunächst trat der Ölpreis unterhalb dieser Barriere auf der Stelle. Nach einer Abgabe bis 50 US-Dollar startete ein zweiter Versuch, doch dieser scheiterte ebenso, denn die Ölpreise gaben einen Großteil ihrer Gewinne von Freitag zum Start in die neue Woche schnell wieder ab. Grund war die Meldung, dass die Ölproduktion der OPEC im Juli unerwartet zugelegt habe. Hintergrund waren vor allem deutlich höhere Fördermengen in Libyen und Nigeria. Ebenfalls wird ein weiterer Anstieg der Förderung in den USA erwartet. Zudem wird vermutet, dass sich die Unterstützung für die noch bis März 2018 laufende Fördermengenkürzung der OPEC zuletzt reduziert haben soll. Noch scheint die aktuell bei 51,73 US-Dollar verlaufende 20-Tage-Linie die Notierungen halten zu können, aber sollte sich der Ölpreis deutlich von dieser nach unten entfernen, könnte daraus mit wachsender Sorge um ein weiter unkontrolliertes Überangebot eine Belastung werden, die den Ölpreis der Sorte Brent Crude erneut bis zum Tief von Mitte Juni bei 44,35 US-Dollar fallen lassen könnte.

Brent Future (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VN8ZEF) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Ölpreis der Sorte Brent Crude ausgehen, mit einem Hebel von 7,2 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 53,30 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 4,37 Euro. Für einen fallenden Ölpreis der Sorte Brent Crude könnte sich ein Ziel bei 44,35 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,3 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen WKN: VN8ZEF Akt. Kurs: 5,79 - 5,80 Euro Basispreis: 58,46 US-Dollar

KO-Schwelle: 56,84 US-Dollar

Laufzeit: Open End Typ: Mini Future Short

Emittent: Vontobel Basiswert Brent Future Okt 17 Kursziel: 11,90 Euro Kurschance: 105 Prozent Order über Börse Stuttgart

Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

