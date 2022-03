Brent Crude Rohöl: Die Psychologie des Marktes

Ironischerweise gibt es tatsächlich genug Rohölförderer auf der Erde, um eine gewisse Versorgungssicherheit herzustellen. Die psychologischen Auswüchse ausgelöst durch Angst und vor allen den Panikkäufen beschreiben an den internationalen Handelsplätzen leider ein anderes Bild.

Wirtschaftsminister Habeck bemüht sich für Deutschland schnell Gas und neue Ölquellen aufzutun und scheint damit nach außen hin tatsächlich einen Erfolg für sich verbuchen zu können. Während dessen laufen die Preise an den internationalen Ölmärkten leider verrückt und schwanken zeitgleich in einer derart hohen Handelsspanne, die kaum noch Reaktionszeit zulässt.

Werfen wir einen kurzen chattechnischen Blick auf die Gesamtsituation. Dabei lässt sich eindeutig ein Abpraller vom EMA 50 im Bereich von 98,00 US-Dollar zur Oberseite erkennen, die eine Preissteigerung in den letzten Tagen zur Folge hatte. Dieses Spektakel lässt sich jedoch sehr gut in die allgemein bekannten Fibonacci-Zahlenreihen eingliedern.

Emotionen fehl am Platz

In der technischen Analyse finden weder emotionale Ausbrüche noch irgendwelche anderen Impulse ihren Platz, die nüchternen Zahlen sprechen für sich! Kurzfristige Gewinne bis in den Bereich von 122,32 US-Dollar wären noch denkbar, anschließend müsste sich die jüngste Erholungsbewegung entweder als Konsolidierung oder Korrektur des vorausgegangenen Abwärtstrends enttarnen. In diesem weiterhin favorisierten bärischen Szenario wären demnach ab dem Scheitelpunkt von 122,32 US-Dollar beim Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude weitere Abschläge auf 86,71 US-Dollar abzuleiten.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

118,30 // 119,78 // 122,32 // 123,66 // 128,37 // 129,12 US-Dollar

Unterstützungen:

112,64 // 109,72 // 107,68 // 103,53 // 102,60 // 98,87 US-Dollar



Fazit

Die hochvolatilen Aktienmärkte gepaart mit den Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg lassen das Gesamtbild nach außen hin undurchsichtig erscheinen. Unter technischen Aspekten würde ein Short-Szenario mit Abschlägen ab dem Bereich von 122,32 US-Dollar mit Zielen bei 86,71 US-Dollar für die nächsten Tage und Wochen als beste Option herhalten können. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN MD2D8T könnte hierdurch eine potenzielle Renditechance von 95 Prozent entstehen. Entsprechende Zielmarken im Schein wurden bei 62,97 Euro errechnet. Ein Stopp stellte den Bereich von 126,00 US-Dollar allerdings nicht unterscheiden, da gewisse Aufschläge zur Oberseite stets erwartet werden müssen! Im gleichen Augenblick käme dies einem Stopp-Kurs im vorgestellten Schein von 27,41 Euro gleich.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

MD2D8T

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

30,74 – 30,84 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

149,7835 US-Dollar

Basiswert:

Brent Crude Öl-Future

KO-Schwelle:

149,7835 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

116,33 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

62,97 Euro

Hebel:

3,6

Kurschance:

+ 95 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

