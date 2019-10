Brent Crude Oil tritt auf der Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude kommt nicht vom Fleck, Konjunktursorgen und eine schwächer Nachfrage halten das Preisniveau unten. Technisch aber braut sich eine für Käufer beunruhigende Sachlage zusammen.

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Partner haben in diesem Jahr die Förderung gedrosselt, um das Überangebot einzudämmen. Gebracht hat es aber nur wenig. Angesichts aktueller Prognosen, dass es im kommenden Jahr erneut zu einer Überversorgung kommen dürfte, plädieren zahlreiche Marktbeobachter für eine Ausweitung der Drosselung - vorsorglich. Technisch präsentiert sich der Ölpreis seit August dieses Jahres in einer groben Seitwärtsbewegung, mit einem dazugehörigen Ausreißer auf 71,95 US-Dollar hervorgerufen durch die Anschläge auf die größte saudische Ölraffinerie im September. Das ganze Konstrukt wird durch einen Doppelboden um 56,00 US-Dollar auf der Unterseite begrenzt. Der Kursverlauf seit Anfang August konnte sich jedoch noch zu einer technischen SKS-Formation entwickeln und ein entsprechendes Verkaufssignal unterhalb der dazugehörigen Nackenlinie um 56,00 US-Dollar auslösen. Damit wurde auch der übergeordnete Aufwärtstrend bestehend seit 2016 einen Bruch erleiden.

OPEC-Treffen im Dezember

Solange sich der Ölpreis der Nordseesorte Brent Crude oberhalb von 56,00 US-Dollar aufhält, ist kein größerer Handlungsbedarf gegeben. Erst bei einem Bruch dieser Marke und regelkonformen Auslösung der vorliegenden SKS-Formation dürfte besagtes Abwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 52,00 US-Dollar freigesetzt werden. Darunter könnte es sogar noch auf 49,93 US-Dollar abwärts gehen. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE2W5K können Anleger von diesem Szenario überdurchschnittlich profitieren und am Ende eine Rendite von 400 Prozent erzielen. Für eine merkliche Entspannung beim Ölpreis müsste hingegen mindestens das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 46,00 US-Dollar überwunden werden. In diesem Fall bestünde die Möglichkeit eines Anstiegs zurück an 69,50 US-Dollar.

Brent Crude Öl (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 60,64 // 62,00 // 63,20 // 64,00 Unterstützungen: 58,26 // 57,38 // 56,15 // 55,28

Fazit

Für den Fall eines nachhaltigen Kursrutsches (vorzugsweise Wochenschlusskurs) unter das Niveau der Nackenlinie bei 56,00 US-Dollar kann mit dem sukzessiven Aufbau von Short-Positionen mit einem Ziel bei 49,93 US-Dollar begonnen werden. Über das vorgestellte Open End Turbo Short WKN VE2W5K ergibt sich hierdurch ein Renditepotenzial von attraktiven 400 Prozent. Mit einem kurzen Zwischenhalt muss dabei um 52,00 US-Dollar gerechnet werden. Ziel des Scheins läge dann bei 6,64 Euro, eine Verlustbegrenzung angesetzt bei 58,50 US-Dollar gemessen am Basiswert ergibt einen Ausstiegskurs im vorgestellten Zertifikat bei 1,04 Euro. Als Anlagehorizont werden nur wenige Wochen veranschlagt.

Strategie für fallende Kurse WKN: VE2W5K

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,20 - 1,21 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 60,30 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Oil Future KO-Schwelle: 60,30 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 59,02 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,64 Euro Hebel: 39,72

Kurschance: + 400 Prozent Quelle: Vontobel

