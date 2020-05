Brent Crude Oil kann weiter zulegen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Das zuletzt fast schon wertlos gewordene Rohöl der Nordseesorte Brent Crude kann seine Erholung weiter ausbauen und knackte zuletzt eine erste wichtige Hürde. Doch es wird noch viele Anstrengungen der Käufer bedürfen, bis dieser Rohstoff wieder in die richtige Spur zurückfindet.

Ein Anfang wurde allerdings schon gemacht, nach einem Verlaufstief bei 15,98 US-Dollar für ein Fass Rohöl gegen Mitte April zogen die Notierungen an den Handelsplätzen wieder deutlich an, zum Monatswechsel konnte ein Kreuzwiderstand bestehend aus einem untergeordneten Abwärtstrend sowie dem Horizontalwiderstand von rund 25,00 US-Dollar überwunden werden und gab weiteres Aufwärtspotenzial frei. Doch die nächsten Hürden warten bereits, eine weitere ist bei glatt 30,00 und darüber bei 36,00 US-Dollar auszumachen. Trotzdem bietet die letzte Aktion der Bullen kurzfristig vielversprechende Handelsansätze, sofern Investoren auf kurzzeitige Engagements aus sind.

Jahrestrend zeigt abwärts

Der übergeordnete Abwärtstrend bestehend seit Jahresanfang ist noch weit entfernt, nach Überwindung des Kreuzwiderstandes um 25,00 US-Dollar lässt sich nun Kurspotenzial an 30,00 US-Dollar, darüber an 36,00 US-Dollar ableiten. Von da aus könnte es anschließend wieder auf 25,00 US-Dollar abwärts gehen, wodurch sich eine potenzielle inverse SKS-Formation ausbilden könnte. Wer auf kurzfristige Investments aus ist, könnte den Weg bis 36,00 US-Dollar beispielsweise über das mit einem Hebel von 6,0 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP272G nachhandeln. Sollte der Rohölpreis jedoch wieder unter 25,00 US-Dollar zurückfallen, würde dies einen schweren Schlag für Käufer bedeuten. In diesem Fall könnte es rasch auf 23,03 US-Dollar wieder abwärts gehen, bei anhaltender Schwäche wäre sogar ein Test der Kursmarke von glatt 20,00 US-Dollar möglich.

Brent Crude Öl (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 28,57 // 30,33 // 32,32 // 36,00 Unterstützungen: 25,00 // 23,22 // 20,00 // 15,98

Fazit

Die Probleme rund um das Rohöl und die damit verbundene Ölschwämme sowie zum Bersten volle Lager lasteten zuletzt stark auf den Preisen, ein Investment bleibt daher noch stark risikobehaftet. Trotzdem ergibt sich aus technischer Sicht die Möglichkeit eines Kursanstiegs der Nordseesorte Brent Crude in den Bereich von 36,00 US-Dollar. Über ein Investment beispielsweise in das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP272G ließe sich damit eine Rendite-Chance von satten 160 Prozent erzielen. Der vorgestellte Schein dürfte dann im Bereich von 11,43 Euro notieren, eine sinnvolle Verlustbegrenzung kann unterhalb von 25,00 US-Dollar angesetzt werden. Das ergibt einen möglichen Ausstiegskurs von 1,24 Euro im vorgestellten Schein. Schnelle Reaktionsfähigkeit der Anleger wird vorausgesetzt, die Handelsidee könnte schon in wenigen Tagen umgesetzt werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP272G

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,37 - 4,38 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 23,29 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Oil Future KO-Schwelle: 23,29 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 28,38 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 11,43 Euro Hebel: 6,0

Kurschance: + 160 Prozent Quelle: Vontobel

