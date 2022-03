Brent Crude Oil: Preis geht durch die Ecke!

Wie bereits hier an dieser Stelle berichtet, befindet sich der Ölpreis bereits seit Monaten im Höhenflug. In der letzten Handelswoche wurde dieser Trend nochmal beschleunigt indem der Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen wurde. Heute nun schießt der Kurs kurz nach dem Start in die neue Handelswoche bis auf 130 US Dollar nach oben. Ein Ende ist hier nach wie vor nicht abzusehen.

Brent Crude Oil Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.