Brent Crude Oil: Mögliche Ziele jetzt bei.. [...]

Der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude hat sich von seinen Angsthochs um 72 USD mittlerweile wieder deutlich entfernt und notiert im Bereich seiner mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie. Nach dem vorausgegangenen Ausverkauf wurde nun eine klare Gegenbewegung gestartet, jetzt geht es darum, die potenziellen Zielniveaus auszumachen.

Ähnlich wie im September und den Anschlägen auf eine saudische Ölraffinerie explodierte der Ölpreis kurzfristig, vergleichbar erging es dem Energieträger Mitte Januar, als der iranische General Soleimani zielgerichtet exekutiert wurde. Auch diesmal kam es zeitweise zu einer Preisexplosion über die Hürde von 69,50 auf 71,75 US-Dollar. Eine befürchtete Eskalation blieb jedoch aus, schnell fiel der Ölpreis wieder deutlich zurück und stabilisierte sich erst an seinem mehrmonatigen Aufwärtstrend um 63,55 US-Dollar. Wer die Chance auf eine Erholung nicht auslassen möchte, könnte durchaus die gestartete Gegenbewegung auf kurzfristiger Basis handeln.

Fibonacci-Reihen ausschlaggebend

Setzt man die gesamte Abwärtsbewegung von 71,75 US-Dollar auf den letzten Tiefpunkt von 63,55 US-Dollar das Fibonacci-Reracement an, schmiegen sich die Niveaus von 38,2 sowie 61,8 % ideal an die zwischengeschalteten Pausen der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung an. Genau diese Niveaus können jetzt als potenzielle Zielmarken innerhalb der laufenden Erholung angenommen werden, Kursgewinne bis an 66,68 US-Dollar, darüber an das 38,2 % Fibo bei 68,62 US-Dollar wären durchaus vorstellbar. Allerdings unterliegt ein derartiges Investment trotzdem noch erhöhten Risiken, nachdem sich die Lage im Mittleren Osten wieder etwas entspannt hatte. Wer diese Chance nicht auslassen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das zeitlich und unlimitierte Turbo Long Zertifikat mit der WKN DF887B zurückgreifen. Ein Kursrutsch unter die Verlaufstiefs aus letzter Woche bei 63,55 US-Dollar würde hingegen das kurzfristige Erholungsszenario völlig zunichtemachen, weitere Abgaben in den Bereich von 60,30 US-Dollar sowie ein einhergehender Trendbruch wären die Folge.

Brent Crude Öl Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 66,68 // 67,59 // 68,62 // 69,50 Unterstützungen: 63,55 // 62,75 // 61,58 // 61,30

Fazit

Das Setzen auf eine Erholung bis zum 61,8 bzw. 38,2 % Fibo-Retracement passt nach technischen Maßstäben sehr gut ins aktuelle Bild. Fundamental allerdings könnte sich noch die eine oder andere Überraschung ergeben. Vorzugsweise sollten über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF887B kleinere Handelspositionen eingegangen werden, eine engmaschige Beobachtung aufgrund eines zeitnahen Zieleinlaufs wird vorausgesetzt. Die mögliche Renditechance beträgt bei vollständiger Umsetzung bis zu 113 Prozent. Der vorgestellte Schein dürfte am ersten Ziel bei 66,68 Euro notieren, darüber ergibt sich potenzielles Wachstum im Zertifikat bis in den Bereich von 4,47 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 63,55 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, der Ausstiegskurs liegt entsprechend bei 0,10 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: DF887B

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,09 - 2,10 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 62,75 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Future KO-Schwelle: 62,75 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 65,98 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,47 Euro Hebel: 27,92

Kurschance: + 115 Prozent Quelle: Vontobel

