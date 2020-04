Brent Crude Oil-Calls mit 51%-Chance bei Kursanstieg auf 36,10 USD

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Wenn Brent Crude Oil in nächster Zeit das bei 36,10 USD liegende Kursziel erreicht, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter „DailyÖl“ veröffentlichten Analyse besteht beim Ölpreis derzeit Luft nach oben. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Zum Ende der vergangenen Woche konnte sich der Ölpreis Brent weiter deutlich erholen. Die Notierungen schafften es dabei auch klar über die 31,26 USD hinaus.

Ausblick: Kurzfristig bietet sich noch weiterer Spielraum bis in den Bereich der 36,10 USD, bevor dort ein Rücksetzer möglich wird. Kann Brent anschließende über diese Hürde steigen, wird der Weg in Richtung 39,59 USD frei. An dieser Hürde kann erneut mit einem Rücklauf gerechnet werden. Abgaben unter 28,63 USD bergen alternativ die Gefahr, die Abwärtsbewegung in Richtung 24,51 USD auszudehnen.“

Wenn die Notierungen für Brent Crude Oil in nächster Zeit zumindest auf 36,10 USD ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe prozentuelle Erträge ermöglichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,50 USD

Der HVB-Open End-Turbo Call auf den Brent Crude Oil-Futures Kontrakt mit Fälligkeit Juni 2020 mit Basispreis und KO-Marke bei 28,50 USD BV 1, ISIN: DE000HZ8WRE4, wurde beim Referenzpreis von 33,35 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,08 USD mit 4,65 – 4,66 Euro zum Handel angeboten.

Wenn Brent Crude Oil auf 36,10 USD ansteigt und sich der Euro/USD-Kurs halbwegs auf dem aktuellen Niveau hält, dann wird der Schein – sofern der Preis des Futures nicht auf die Barriere oder darunterfällt - einen inneren Wert von 7,03 Euro (+51 Prozent) erzielen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,50 USD

Der BNP-Open End-Turbo Call auf den Brent Crude Oil-Futures Kontrakt mit Fälligkeit Juni 2020 mit Basispreis und KO-Marke bei 27,50 USD BV 1, ISIN: DE000PF02V58, wurde unter den vorliegenden Marktbedingungen mit 5,65 – 5,66 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg von Brent Crude Oil auf 36,10 USD wird sich der innere Wert des Scheines bei dann wird der Schein einen inneren Wert von 7,96 Euro (+41 Prozent) befinden.

