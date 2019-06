Brent Crude Öl legt weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Seit Ausbruch des Iran-Konflikts zieht ebenfalls der Rohölpreis seit Wochen merklich an und hat sich zuletzt über wichtige Hürden hinweg gesetzt. Eine Ausdehnung der aktuellen Kaufwelle dürfte unter den gegebenen Rahmenumständen nahezu sicher sein.

Zuletzt testete der Ölpreis Ende Dezember seinen mittelfristigen Abwärtstrend um 49,93 US-Dollar und konnte im Zuge der marktbreiten Erholung der Aktienmärkte ebenfalls profitieren und sich bis Ende April auf ein Verlaufshoch von 75,60 US-Dollar hochkämpfen. Im Mai ging es dann sichtlich abwärts, zudem wurde ein untergeordneter Aufwärtstrend verlassen und drücke den Ölpreis der Nordseesorte Brent Crude zurück auf ein Niveau von rund 60 US-Dollar wieder abwärts. Mit Ausbruch des Iran-Konflikts wurde an dieser Stelle jedoch ein klarer Boden etabliert, nur wenig später kehrten die Preise über die wichtige Triggermarke von 64 US-Dollar zurück. Das hat eine Fortsetzung der jüngsten Kaufwelle in Richtung des EMA 50 um 66,20 US-Dollar ausgelöst, ein Ende der Aufwertungsspirale scheint unter den gegebenen Umständen und im Hinblick auf eine Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten nicht in Sicht.

Gelingt es demnach den 50-Tage-Durchschnitt um 66,20 US-Dollar zu knacken, dürfte sich der Ölpreis weiter zum 200-Tage-Durchschnitt um 76,70 US-Dollar weiter hochschrauben. Innerhalb der aktuellen Aufwärtsbewegung bestünde sogar eine zeitnahe Möglichkeit für einen direkten Test der nächstgrößeren Hürde von 69,50 US-Dollar. Vorsicht sollten Investoren jedoch bei einem Bruch von rund 64 US-Dollar walten lassen, in diesem Fall könnten noch einmal die jüngsten Verlaufstiefs aus Anfang dieses Monats bei 59,45 US-Dollar angesteuert werden. Um 58 US-Dollar ist eine erneut starke Unterstützung anzutreffen, an derer eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung einsetzen dürfte. Eine engmaschige Beobachtung der Nachrichten zum Nahen Osten bleibt für eine Bewertung des Ölpreises unabdingbar.

Brent Crude Öl (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 66,22 // 67,02 // 67,70 // 69,50 Unterstützungen: 65,50 // 64,00 // 63,58 // 62,64

Fazit

Für die nächste Kaufwelle bis 69,50 US-Dollar beim Brent Crude Öl wurde speziell das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ST81WM herausgesucht. Durch den Hebel von knapp 10 können Investoren eine Rendite von X Prozent erzielen, was einem Stand im Zertifikat von 8,85 Euro entspricht. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 63,58 US-Dollar zunächst noch nicht übersteigen, das entspricht einem Ausstiegskurs im Schein von 3,66 Euro. Bestehend Long-Positionen sind ebenfalls mit einer deutlichen Stoppanpassung auszustatten. Der Anlagehorizont beträgt hierbei nur wenige Tage bis Wochen und sollte einer engmaschigen Beobachtung unterliegen.

Strategie für steigende Kurse WKN: ST81WM

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,96 - 5,97 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 59,5104 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Oil (ICE) Future KO-Schwelle: 59,5104 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 66,20 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,85 Euro Hebel: 9,7605

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

