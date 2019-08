Brent Crude Öl: Ab jetzt wieder Trendwechsel?!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Öl der Nordseesorte Brent Crude setzte seinen Abwärtstrend in den vergangenen Tagen wie erwartet weiter fort, schlug sogar die Erwartungen! Doch spätestens ab 55 USD sollten sich Anleger wieder dem Mittelfristtrend intensiver widmen.

Seit Anfang 2016 herrscht ein intakter Aufwärtstrend beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude. Dabei stiegen die Notierungen von 34,17 US-Dollar auf ein vorläufiges Hoch bei 88,05 US-Dollar Anfang Oktober letzten Jahres an. Anschließend folgte ein recht steiler Crash auf die zuvor etablierte untere Trendkanalbegrenzung, das Resultat zu Beginn dieses Jahres waren Verlaufshochs um 75,60 US-Dollar. Seit April sind die Notierungen jedoch wieder rückläufig und präsentieren sich seit den Spitzenhochs in der Gesamtansicht recht bärisch. Bereits in der Analyse vom 25. Juli 2019: "Brent Crude Öl: Trend hält, was er verspricht" wurde auf einen bevorstehenden Rückgang zumindest auf 57,94 US-Dollar hingewiesen, im gestrigen Handel markierte Rohöl sogar einen Wert von 56 US-Dollar. Bis zur mittelfristigen Aufwärtstrendlinie um 55 US-Dollar ist es daher nicht mehr weit, an dieser Stelle dürfte eine kurzfristige Gegenreaktion beim Rohölpreis bevorstehen. Übergeordnet könnte aber noch ein tieferes Tief, als das aus Dezember 2018 bevorstehen.

Bestehende Short-Positionen aus den letzten Wochen sollten jetzt sukzessive reduziert werden, Gewinne können realisiert werden. Technisch ergibt sich nach dem Bruch von 57,94 US-Dollar noch Abwärtspotenzial bis auf rund 55 US-Dollar, von da an muss zwangsläufig aber wieder mit einem aus technischer Sicht steigenden Ölpreis gerechnet werden. Für diesen Fall können sich unausgelastete Investoren beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF96R1 etwas näher ansehen. Alles in allem hängt diese Entwicklung jedoch auch stark von der weiteren Entwicklung im Handelsstreit der USA mit zahlreichen anderen Ländern ab. Natürlich sollte der Blick auf den Nahen Osten und die dortigen Konfliktherde nicht ausbleiben. Aus technischer Sicht könnte sich nach einem Test von 55 US-Dollar ein Rücklauf an die Marke von grob 62,90 US-Dollar problemlos einstellen. Für den Fall eines Kursrückgangs unter mindestens 52,90 US-Dollar per Wochenschlusskurs drohen hingegen direkte Rücksetzer zurück auf 49,93 bzw. 47,35 US-Dollar. Dieses Szenario würde aber mit einem Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends einhergehen und empfindliche Verluste nach sich ziehen.

Brent Crude Öl (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 57,94 // 59,23 // 60,00 // 61,16 Unterstützungen: 56,75 // 55,88 // 55,00 // 54,08

Fazit

Das Hauptthema dieser technischen Besprechung ist eine Reduktion der Shortpositionen auf Brent Crude Öl. Für sehr spekulativ orientierte Anleger eröffnet sich jedoch um 55 US-Dollarund früher die Möglichkeit auf einen technischen Pullback zurück an 62,90 US-Dollarzu setzen, dies kann beispielsweise über das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF96R1 erfolgen. Daraus ergibt sich im vorgestellten Schein ein Renditepotenzial von 86 Prozent, das Ziel wird mit 12,14 Euro beziffert. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorläufig 52,90 US-Dollaroder in diesem Fall die noch auftretenden Tiefs nicht überschreiten. Im Zertifikat ergibt sich dadurch ein Ausstiegskurs von 3,21 Euro. Dieses Investment ist aber hochspekulativ und sollte erst nach einem sich abzeichnenden Boden eingegangen werden. Geopolitische Risiken sind hierbei nicht berücksichtigt, um eine stetige Informationsauswertung der Entwicklung kommt man nicht herum!

Strategie für steigende Kurse WKN: MF96R1

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,51 - 6,52 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 50,27 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Oil Oct19 KO-Schwelle: 50,27 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 57,70 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 12,14 Euro Hebel: 7,86

Kurschance: + 86 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

