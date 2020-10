Brent Crude Öl: Und doch wieder runter!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Bis vor einem Monat schien die Rallye an den Energiemärkten irrationale Ausmaße angenommen zu haben. Dies hat sich in letzter Zeit maßgeblich verändert und die unbestechliche Logik zum Zuge kommen zu lassen. Die Folge waren massive Kursverluste in den letzten vier Handelswochen.

Nachdem die Corona-Pandemie und der vorausgegangene Preiskrieg zwischen den OPEC-Staaten und Russland ihren Höhepunkt angenommen hatten, fiel der Preis für ein Fass Brent Crude Öl auf ein rekordverdächtiges Tief von 15,98 US-Dollar zurück. Ab Mai konnte sich der Preis wieder stetig erholen, scheiterte bislang aber an der Hürde verlaufend um 46,00 US-Dollar herum. Das war insofern auch keine große Überraschung, als dass dieses Niveau mehr oder weniger genau mit dem 61,8 % Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Abwärtsbewegung zusammenfällt. Wer auf eine bullische Ausgangslage vor Anfang August gehofft hatte, wurde herbe enttäuscht und musste aller Wahrscheinlichkeit nach empfindliche Verluste hinnehmen. Dafür aber skizziert der aktuelle Kursverlauf einen vergleichsweise geradlinigen Fahrplan für den Ölpreis.

Korrektur in finaler Phase

Die Anzeichen für eine direkte Korrekturfortsetzung haben sich zum Ende der abgelaufenen Woche mit einem Bruch der Septembertiefs noch einmal verfestigt, allem Anschein nach werden nun die größeren Unterstützungsmarken um 36,00 US-Dollar angesteuert. Eine überschießende Welle könnte sogar auf 35,00 US-Dollar abwärts reichen, ehe sich die seit Ende August laufende Konsolidierung in einer dreiwelligen Korrekturbewegung vervollständigt. Um überdurchschnittlich von dem finalen Rutsch profitieren zu können, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF94SY zurückgegriffen werden. Sollte sich der Goldpreis überraschend und dynamisch über 40,00 US-Dollar erholen, käme ein erneuter Test des EMA 50 bei 42,31 US-Dollar Spiel. Aber erst darüber wachsen die Chancen auf einen Gipfelsturm bei 46,53 US-Dollar spürbar an.

Brent Crude Öl (Tageschart in USD) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 40,00 // 41,36 // 42,31 // 43,80 Unterstützungen: 38,33 // 37,01 // 36,00 // 34,71

Fazit

Die Zeichen stehen weiter auf Ausverkauf beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude, Primärziele sind bei 36,00 US-Dollar auszumachen. Über ein Investment in das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN DF94SY kann dadurch binnen weniger Handelstage eine Rendite von 65 Prozent erwirtschaftet werden. Im selben Zeitraum dürfte der Schein bei 6,23 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 41,00 US-Dollar vorerst nicht unterschreiten, daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs im Zertifikat von 1,96 Euro. Achtung, dieser Trade wird aller Voraussicht nach in nur wenigen Tagen abgewickelt werden können, eine engmaschige Beobachtung bleibt daher unerlässlich!

Strategie für fallende Kurse WKN: DF94SY

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,74 - 3,75 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 43,472 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl Future KO-Schwelle: 43,472 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 38,91 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,23 Euro Hebel: 8,9

Kurschance: + 65 Prozent Quelle: DZ Bank

