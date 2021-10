Brent Crude Öl: Rohstoff dreht an 2018'er Hochs!

Der Rohöl-Future der Nordseesorte Brent Crude hat bereits in der abgelaufenen Handelswoche seine Höchststände aus 2018 erreicht, in dieser Woche zeichnet sich ein klarer Pullback an dieser Stelle ab und könnte nach der steilen Rallye seit April letzten Jahres nun in eine wohlverdiente Konsolidierung übergehen.

Noch im April vergangenen Jahres notierte der Rohölpreis Corona bedingt auf einem Niveau von 19,33 US-Dollar je Barrel (159 l), im gleichen Zeitraum wurden bereits massive Hilfsmaßnahmen gegen den Pandemie bedingten Abschwung ergriffen. Das befeuerte nur wenig später auch den Rohölpreis und brachte bis zum Jahreswechsel 2020/2021 Gewinne zurück an 55,00 US-Dollar hervor. Nach einem kurzen Aufenthalt in diesem Bereich kletterte der Rohölpreis weiter und begab sich bis Sommer dieses Jahres in den Widerstandsbereich zwischen 74,36 und 77,34 US-Dollar aufwärts. Aber auch diese Barriere konnte nur wenig später überwunden werden und führte den Schmierstoff direkt an seine Hochs aus 2018 bei 85,68 US-Dollar zurück. Bereits Mitte dieses Monats wurde in einer technischen Besprechung auf einen Pullback in diesem Bereich hingewiesen, dieser zeichnet sich nun sehr klar ab.

Auf Wochensicht mit Verlusten

Sollten sich weitere Verkäufer dem Aufruf bärischer Marktteilnehmer anschließen, könnte es unterhalb eines Niveaus von 82,30 US-Dollar weiter talwärts gehen, Zielmarken sind um 80,00 sowie darunter bei 77,34 US-Dollar angesiedelt. Denkbar wäre sogar ein Rücklauf auf rund 70,00 US-Dollar, ohne dass der seit April letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend gebrochen wird. Eine bullische Ausgangslage dürfte dagegen erst oberhalb von mindestens 87,00 US-Dollar aktiviert werden können, dies könnte infolgedessen eine neuerliche Kaufwelle in den Bereich von rund 100,00 US-Dollar je Fass bedeuten.

Brent Crude Öl-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 85,68 // 91,21 // 93,55 // 96,49 US-Dollar Unterstützungen: 82,32 // 80,15 // 77,34 // 74,36 US-Dollar

Fazit

Die stark anzunehmende Pullbackphase zurück in den Bereich von 77,34 US-Dollar und darunter an 70,00 US-Dollar könnte in den kommenden Tagen weiter ausgebaut werden, spätestens von da an sollten sich Investoren allerdings schon wieder auf steigende Rohölpreise einstellen. Wer sich spekulativ hieran engagieren möchte, kann unterhalb eines Niveaus von 82,30 US-Dollar ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ88QR eingehen und von einer Renditechance von 105 Prozent bei einem Rücklauf an die einstige Barriere um 77,34 US-Dollar überproportional profitieren. Der Wert des Scheins dürfte im selben Zeitraum auf 8,00 Euro zulegen, ein Stopp wäre noch oberhalb von 87,00 US-Dollar anzusiedeln. Dies ergibt im Schein eine mögliche Verlustbegrenzung bei 0,28 Euro. Übergeordnet wird allerdings an weiter anziehenden Rohölpreisen festgehalten, diese könnten sogar sehr viel früher einsetzen, als gedacht.

Strategie für fallende Kurse WKN: VQ88QR

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,83 - 3,86 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 87,92 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl Future KO-Schwelle: 87,92 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 84,33 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,00 Euro Hebel: 7,8

Kurschance: + 105 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.