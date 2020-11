Brent Crude Öl: Rallye, Rallye, Rallye

von Maciej Gaj - 26.11.2020, 07:13 Uhr

Trotz der Corona-Krise präsentiert sich der Ölpreis der Nordseesorte Brent Crude robust, zeigt sogar Rallyeambitionen. Doch endlos wird auch diese Phase nicht gehen können, die Grenzen sind klar abgesteckt.

In der letzten technischen Besprechung zum Rohöl der Nordseesorte Brent Crude vom 19. November 2020: "Brent Crude Öl: Es wird Zukunft gehandelt" hieß es unter anderem: "Der Ölpreis bewegt sich nun wieder oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts und steuert aktuell die Jahreshochs aus Ende August an. Grund zur Hoffnung und Auslöser der Rallye könnten die beiden erfolgreichen Studien der Pharmaunternehmen gegen das Corona-Virus sein und den damit verbundenen Unsicherheiten endlich ein Ende bereiten". Zu dieser Entwicklung hat sich nun ein weiterer Corona-Impfstoff dazugesellt und trug maßgeblich zur Ölpreisrallye bei. Obwohl derzeit keine signifikanten Umkehrmuster wahrzunehmen sind, zeigt die technische Auswertung dem Ganzen klare Grenzen auf.

1-2-3-Korrektur im Anschluss

Das Monatshoch vom 11. November konnte erfolgreich überwunden werden. Die aktuell laufende fünfte Impulswelle kann noch in den Bereich von 50,60 US-Dollar aufwärts reichen. Von da an aber dürfte es volatiler zu gehen, eine Trendwende sollte spätestens von diesem Punkt aus erwartet werden. Hierzu könnte dann beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC6XPE zum Einsatz kommen, obwohl jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ziele ließen sich in dem skizzierten Szenario um die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie der Kursmarke von rund 44,00 US-Dollar ableiten. Anschließend aber dürfte das mittelfristig aktivierte Kaufsignal in Richtung 57,10 US-Dollar weiter umgesetzt werden.

Brent Crude Öl (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 49,59 // 50,60 // 52,14 // 55,40 Unterstützungen: 47,72 // 46,53 // 45,30 // 43,45

Fazit

Um sich auf eine unvermeidbare Konsolidierung bestmöglich vorzubereiten, kann das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC6XPE mit einem Ziel an den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 um 44,00 US-Dollar zum Einsatz kommen. Rechnerisch ergibt sich ein Ziel für das Zertifikat von 14,02 Euro. Noch aber konnte kein Trendwendemuster ausgemacht werden, wird jedoch spätestens ab 50,60 US-Dollar erwartet. Die anschließende 1-2-3-Korrektur ist aber nur als Zwischenschritt im laufenden Rallyeprozess mit einem übergeordneten Ziel bei 57,10 US-Dollarzu werten. Diese Einschätzung dient daher vielmehr einem kleinen Update.

Strategie für fallende Kurse WKN: MC6XPE

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,03 - 10,04 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 60,4934 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Oil Feb 21 KO-Schwelle: 60,4934 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 48,77 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 14,02 Euro Hebel: 4,1

Kurschance: + 40 Prozent Quelle: Morgan Stanley

