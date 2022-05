Brent Crude Öl: Preise ziehen deutlich an

Die EU-Kommission hat im Zuge eines neuen Sanktionspakets gegen Russland vorgeschlagen, dass Unternehmen aus den EU-Staaten mit einigen Ausnahmen in Zukunft kein russisches Öl mehr importieren dürfen. In einer ersten Reaktion stieg der Preis daraufhin auf über 110 USD für die Nordseesorte Brent Crude an.

Ein technischer Blick auf das Kursgeschehen seit Anfang März dieses Jahres offenbart eine immer kleiner werdende volatile Seitwärtsbewegung, im gestrigen Handel gelang es das Niveau von 110,00 US-Dollar und somit einen untergeordneten Abwärtstrend zu überwinden. Das könnte demnächst wieder den Weg in Richtung der März- und Aprilhochs frei machen, eine Preissteigerung wie sie Anfang März zu verzeichnen war, ist dagegen weniger wahrscheinlich. Trotzdem würden sich selbst bei kleineren Kursbewegungen über entsprechende Papiere solide Gewinne erzielen lassen.

Abwärtstrend überwunden

Solange das Niveau von grob 110,00 US-Dollar verteidigt werden kann, wären auf sich der nächsten Stunden und Tage Zugewinne an 114,79 und darüber an 118,84 US-Dollar für die Nordseesorte Brent Crude möglich. Eine überschießende Welle könnte sogar an die Märzhochs um 123,71 US-Dollar heranreichen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 104,99 US-Dollar in keinem Fall überschreiten. Abschläge unter 100,00 US-Dollar für das Fass könnten dagegen eine Verkaufswelle auf die darunter gelegene Unterstützung um 86,71 US-Dollar auslösen.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 110,91 // 114,79 // 116,96 // 118,84 US-Dollar Unterstützungen: 104,99 // 193,17 // 99,53 // 94,26 US-Dollar

Fazit

Oberhalb von 110,00 US-Dollar stehen die Chancen auf weitere Gewinne an 114,79 und 118,84 US-Dollar vergleichsweise gut, um von diesen kleinen Kurssprüngen überdurchschnittlich zu profitieren, könnte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD414G ausgestattet mit einem Hebel von 9,9 zum Einsatz kommen. Dadurch würde eine Gesamtrenditechance von 75 Prozent zustande kommen. Ziel des Scheins läge am Ende der Handelsidee bei 18,74 Euro. Eine Verlustbegrenzung angesetzt knapp unterhalb des EMA 50 würde dagegen einen Ausstiegskurs im Zertifikat von 5,55 Euro erfordern.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD414G

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,51 - 1,55 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 100,025 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 100,025 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 110,36 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 18,74 Euro Hebel: 9,9

Kurschance: + 75 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.