Brent Crude Öl: Potenzielle Kaufzone erreicht

Im Zuge der Verunsicherung rund um das Corona-Virus hat der Ölpreis weltweit stark nachgelassen und sich sogar auf frische Mehrjahrestiefs abwärts begeben. Seit einigen Tagen wird aber eine volatile Stabilisierungsphase abgespielt, die durchaus das Potenzial zu weiteren Preissteigerungen besitzt.

Noch Anfang Januar befanden sich die Rohölpreise für die Nordseesorte Brent Crude auf einem Niveau von 71,75 US-Dollar und damit knapp über der markanten Hürde von 69,50 US-Dollar. Die unterschätzten Risiken resultierend aus der Corona-Epidemie haben Händler jedoch einsichtig werden lassen, diese drückten rasch auf den Verkaufsknopf und somit die Rohölpreise bis auf ein Tief von 53,11 US-Dollar und somit sogar unter die Tiefstände aus 2019 abwärts. Nur wenig später konnte jedoch eine zwischengeschaltete Erholung zurück an 60,00 US-Dollar vollzogen werden, an dieser Hürde wurde jedoch mit einem Pullback zurück an 56,00 US-Dollar gerechnet. Nun steht der Ölpreis genau dort, woher soll. Kann dieser Support für weitere Kapitalzuflüsse sorgen, wäre durchaus wieder eine Erholung vorstellbar, die auf der anderen Seite auch über entsprechend gehebelte Long-Instrumente nachgehandelt werden kann.

Potenzielle Trendwendemarke

Gelingt es tatsächlich das Unterstützungsniveau aus den letzten Wochen und Monaten um 56,00 US-Dollar für die Mobilisierung weiterer Käufer zu nutzen, könnte sich auf Sicht der kommenden Stunden ein Rücklauf zurück an 60,00 US-Dollar einstellen. Nach technischem Zählalgorithmus wären sogar leicht höhere Preise vorstellbar, hier schwebt eine Zahl von 62,41 US-Dollar im Raum. Wer ebenfalls an einer sich abzeichnenden Erholungsbewegung partizipieren möchte, kann dies beispielsweise über das zeitlich unlimitierte Turbo Long Zertifikat WKN VF1GU2 tun. Sollte jedoch die Unterstützung um 56,00 US-Dollar nicht genutzt werden, müssten noch einmal Rückläufer zurück an die Februartiefs von 53,11 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Der weitere Ausgang müsste an entsprechender Stelle noch einmal neu ausgewertet werden. Volatil dürfte es ohnehin bleiben, vorzugsweise sind noch kleinere Handelsgrößen in Betracht zu ziehen.

Brent Crude Oil Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 56,75 // 57,73 // 58,36 // 60,00 Unterstützungen: 56,00 // 55,13 // 53,11 // 51,70

Fazit

Gelingt es tatsächlich einen nachhaltigen Boden um 56,00 US-Dollar zu etablieren und für einen Aufschwung zu sorgen, könnte sich ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF1GU2 mit einem vorläufigen Ziel bei 60,00 US-Dollar überdurchschnittlich auszahlen. Die mögliche Rendite-Chance beträgt dabei glatte 100 Prozent. Orientierungshalber dürfte der Schein dann im Bereich von 6,44 Euronotieren. Eine Verlustbegrenzung ist zunächst nicht höher als die gestrigen Tagestiefs von 55,13 US-Dollar anzusetzen. Der Stoppkurs im Schein ergibt sich somit bei 1,93 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF1GU2

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,20 - 3,21 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 52,18 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Oil Future KO-Schwelle: 52,18 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 56,50 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,44 Euro Hebel: 16,3

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

