Brent Crude Öl-Future: Im Gleichschritt mit Aktien

Zur Wochenmitte konnten sich die Aktienmärkte noch ein Stück weit sichtlich von den Verlusten aus Anfang dieser Woche erholen, gleiches Schicksal ereilte auch Energieträger, wie beispielsweise Rohöl der europäischen Nordseesorte Brent Crude. Aktuell deutet sich sogar auf Wochenbasis sogar eine bullische Hammerkerze an, die weiteres Aufwärtspotenzial impliziert.

Nachdem der Brent Crude Öl-Future an den Hochs aus 2018 bei 85,68 US-Dollar Ende Oktober zur Unterseite abgeprallt war, kam es wie erwartet zu Abschlägen in den Bereich des EMA 50 und sogar den Tiefständen aus der zweiten Jahreshälfte. Dort konnte sich der Energieträger schließlich stabilisieren und einen ersten Anstieg an rund 77,00 US-Dollar vollziehen. Nach dem anschließenden Pullback deutet sich in dieser Woche nun eine direkte Fortsetzung der kürzlich eingeleiteten Erholungsbewegung ein, die durchaus für ein Long-Investment herhalten könnte.

Bullische Ausgangslage

Sollte sich die bullische Hammerkerze aus dieser Woche weiter festigen, könnte oberhalb von 77,85 US-Dollar ein neuerlicher Kursschub bei Brent Crude bevorstehen und direkte Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs von 86,70 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Der weitere Werdegang müsste zwar erst noch ausgewertet werden, kurzfristig allerdings ergeben sich hervorragende Long-Ansätze, sobald die Einstiegsvoraussetzungen erfüllt werden. Solange der Aufwärtstrend seit April letzten Jahres intakt ist, bleibt Brent Crude auch auf der bullischen Seite zu sehen. Erst unterhalb des EMA 200 bei aktuell 62,97 US-Dollar würden empfindliche Abschläge auf 61,00 und darunter 55,00 US-Dollar drohen.

Brent Crude Öl-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 76,39 // 77,84 // 83,14 // 85,68 US-Dollar Unterstützungen: 72,82 // 70,36 // 67,45 // 65,00 US-Dollar

Fazit

Vielversprechende Long-Ansätze auf kurzfristiger Basis mit Zielen an den Jahreshochs bei 86,70 US-Dollar ergeben sich oberhalb von 77,85 US-Dollar und können beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX0U9K entsprechend gecovert werden. Hieraus ließe sich dann eine Rendite von 75 Prozent erzielen, Ziel des Scheins läge in einem derartigen Szenario bei 17,21 Euro. Allerdings sollte der Bereich von 72,80 US-Dollar als Verlustbegrenzung vorläufig nicht überschritten werden, woraus sich rechnerisch ein Ausstiegskurs im Zertifikat von 4,93 Euro ableitet. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen zu veranschlagen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX0U9K

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,39 - 9,40 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 64,94 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 64,94 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 75,65 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 17,21 Euro Hebel: 7,3

Kurschance: + 75 Prozent Quelle: Vontobel

