Brent Crude Öl: Ersten markanten Widerstand erreicht!

Vor zwei Tagen hat Rohöl der Nordseesorte Brent Crude seinen vorausgegangenen Abwärtstrend verlassen und sich auf die Seite der Bullen geschlagen. Doch bereits zu Beginn dieser Woche erreicht der Schmierstoff eine erste wichtige Hürde.

Ein niedriger Ölpreis drückt auf die Stimmung, besonders die Industrieproduktion hängt maßgeblich am Ölpreisniveau und wird daran auch bemessen. Stark schwankende Ölpreise haben einen massiven Effekt auf die Wirtschaft. Einer der offensichtlichsten ist die Inflation. Energiepreise machen also einen wesentlichen Bestandteil aus.

Ein niedriger Ölpreis drückt jedoch auch auf die Stimmung der Einkaufsmanager, diese hat sich zuletzt stark eingetrübt. Der Kursverlauf liefert hierzu auch die Antwort. Doch auch viele andere Sektoren sind als Zulieferer der Ölindustrie vom Abschwung betroffen.

Jetzt aber hat der Rohölpreis wieder gedreht und könnte einen kleinen Hoffnungsschimmer bedeuten. Technisch wurde sogar der vorhergehende Abwärtstrend überwunden, dass mit einem kleinen Kaufsignal gleichzusetzen ist. Anleger sollten aber die bevorstehenden Hürden nicht unterschätzen, können aber über entsprechende Zertifikate von einem weiteren Ölpreisanstieg profitieren.

58 USD im Fokus

An der aktuellen Hürde von 58,00 US-Dollar könnte zeitweise eine kleine Verschnaufpause einsetzen. Übergeordnet lässt sich aus dem Chart bei einem erfolgreichen Anstieg darüber weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich von zunächst 62,24 US-Dollar, darüber sogar bis rund 64,00 US-Dollar ableiten. Über das Faktor-Zertifikat Long auf Brent Crude Oil (WKN VA9F4U) mit einem fest eingebauten Hebel von 10 kann an einem Aufschwung der Aktie überproportional partizipiert werden. Als Einstiegssignal wäre ein Kursanstieg über 58,93 US-Dollar wünschenswert.

Kleinen Pullback einplanen

Eine merkliche Eintrübung des bisherigen Chartbildes würde sich hingegen bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von der Marke von 53,93 US-Dollar ergeben. Dann würde nämlich der Ölpreis drohen in den vorherigen Abwärtstrend wieder einzutauchen, oder zumindest auf der Trendlinie zu den Verlaufstiefs aus Dezember letzten Jahres bei 49,93 US-Dollar abwärts zu tendieren. Es darf lediglich nicht mehr weiter runter gehen, dann könnte nämlich ein größeres Verkaufssignal aktiviert werden und die Wirtschaft tatsächlich nachhaltig schädigen.

Brent Crude Oil (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Brent Crude Oil Future Strategie für steigende Kurse WKN: VA9F4U

Typ: Faktor akt. Kurs: 2,22 - 2,23 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 11,42 Euro

Basiswert: Brent Crude Oil Future Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 58,35 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 64,00 US-Dollar Faktor: 10,0

Kurschance: + 56 Prozent Vontobel Zertifikate

