Brent Crude Öl: Antizyklische Long-Chance

Leicht gestiegene Lagerbestände und die Ankündigung Saudi-Arabiens den iranischen Anteil weitestgehend kompensieren zu wollen hat dem Rohölpreis zuletzt merklich zugesetzt. Zugleich notiert der Rohstoff nun aber wieder an einem wichtigen Support, der durchaus vielversprechende Handelsansätze bietet.

Der Schmierstoff der Weltwirtschaft erlebte in den letzten Handelstagen nach einem Test der Marke von 75,60 US-Dollar einen merklichen Abverkauf und fiel innerhalb seines Aufwärtstrends in den markanten Unterstützungsbereich von grob 69,50 US-Dollar zurück. Dieser Mehrfachsupport sorgte im späten Donnerstagshandel bereits für leichte Zugewinne und dürfte nicht ohne weiteres gebrochen werden. Die bisherige Korrektur präsentiert sich zudem dreiwellig und könnte bereits abgeschlossen sein. Hierdurch ergeben sich auf Sicht von nur wenigen Stunden bis Tagen antizyklische Long-Chancen, die sich besonders gut für sehr kurzfristig orientierte Anleger eignen. Übergeordnet besteht nach wie vor noch eine realistische Chance an die Kursziele resultierend aus der erfolgreich aktivierten inversen SKS-Formation vom Jahreswechsel zuzulegen.

Solange der Aufwärtstrend bestehend seit Anfang Januar und die markante Mehrfachunterstützung bei 69,50 US-Dollar halten, sind Käufer klar im Vorteil. Dies können Anleger für sich nutzen und auf Sicht von wenigen Stunden bis Tagen auf einen klassischen Rebound bis 72,70 US-Dollar setzen. An dieser Stelle muss anschließend die Lage neu bewertet werden. Vielleicht nimmt der Ölpreis doch noch Fahrt in Richtung seines übergeordneten Kursziels bei 78,07 US-Dollar auf. Ein Bruch der wichtigen Mehrfachunterstützung dürfte allerdings ganz schnell jede Menge Verkäufer anlocken und zu einem Ausverkauf in Richtung 66,50 US-Dollar sorgen. Damit würde jedoch der seit Jahresanfang bestehende Aufwärtstrend endgültig gebrochen werden und eine Korrekturausdehnung sogar bis in den Bereich von 64,00 US-Dollar drohen.

Brent Crude Öl (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 71,05 // 72,00 // 72,70 // 73,49 Unterstützungen: 69,69 // 69,50 // 68,41 // 66,50

Über ein für diese Long-Idee recht hoch gehebeltes Open EndTurboLong Zertifikat (WKN VF4CJJ) können risikofreudige Anleger an einer Erholung bis 72,70 US-Dollar partizipieren und dabei eine Rendite von 100 Prozent erreichen - der Schein sollte dann um 4,11 Euro notieren. Der Hebel liegt bei 31,2, der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 3,27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses und kann im Basiswert unter dem Niveau von 68,40 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein aktueller Stoppkurs bei 0,26 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF4CJJ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,01 - 2,02 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 68,25 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Oil Future 07/2019 KO-Schwelle: 68,25 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 70,23 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,11 Euro Hebel: 31,2

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

