Brenntag Short: 88-Prozent-Chance

Bei Brenntag sieht es charttechnisch gar nicht gut aus. Nach einem doppelten Hoch um 56 Euro befindet sich die Aktie unterhalb der 200-Tage-Linie im Abwärtstrend. Mit einem Mini Future Short auf die Brenntag-Aktie kann sich bei fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 88 Prozent ergeben.

Ende Februar und Anfang Mai erreichte die Aktie von Brenntag ein doppeltes Hoch um 56 Euro. Danach ging es, den Regeln folgend, abwärts. Die Notierungen befinden sich im Abwärtstrend, der aktuell zwischen 47 und 51,30 Euro beschrieben werden kann. In der Trendbewegung versuchte die Aktie in den letzten Tagen den Ausbruch nach oben, scheiterte allerdings an der aktuell bei 51,83 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Dieser Bereich kann zugleich zum Platzieren des risikobegrenzenden Stoppkurses genutzt werden. Nach einem Absturz, der die Notierungen bereits zum Ende der letzten Woche auf 49,41 Euro fallen ließ, richtete sich die Aktie zwar erneut auf, doch fehlten an der Oberseite des Abwärtstrends erneut die Käufer, so dass sie bereits unter 51 Euro wieder umkehren musste. Ein Ziel der laufenden Abwärtsbewegung könnten deshalb die Tiefs von August und November letzten Jahres um 44 Euro sein.

Brenntag (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer fallenden Brenntag-Aktie ausgeht, kann mit einem Mini Future Short (WKN CC7W7C) mit einem Hebel von 6,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 9,3 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 52,30 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich über dem im Chart dargestellten Widerstand. Im Mini Future Short ergibt sich ein Stoppkurs von 0,58 Euro. Bei einem Schlusskurs unter 50 Euro könnte dieser auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich um 44 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3,9 zu 1.