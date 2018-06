Brenntag-Aktie: Währungseinflüsse bremsen zum Jahresauftakt - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":





Hannover ( www.aktiencheck.de ) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von 51 auf 52 Euro.Mit den Zahlen für das erste Quartal 2018 habe das Mülheimer Unternehmen insgesamt im Rahmen der Markterwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die erfreuliche operative Dynamik des Geschäfts sei jedoch durch erhebliche negative Währungseinflüsse überlagert worden. Dieser Effekt dürfte angesichts der aktuellen Entwicklung der Euro-Wechselkurse zumindest im zweiten Quartal noch spürbar sein, sich aber deutlich abschwächen. Somit sollte von dem im Vorstandsausblick für das Gesamtjahr 2018 in Lokalwährungen in Aussicht gestellten kräftigen Ergebniswachstum letztlich auch nach der Umrechnung in Euro noch ein Zuwachs übrig bleiben. Strauß habe seine Schätzungen überarbeitet und das Kursziel leicht von 51 auf 52 Euro angehoben.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Brenntag-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 31.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Brenntag AG": Keine vorhanden.Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:49,99 EUR +1,32% (01.06.2018, 11:06)Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:49,92 EUR +0,72% (01.06.2018, 10:37)ISIN Brenntag-Aktie:DE000A1DAHH0WKN Brenntag-Aktie:A1DAHHTicker-Symbol Brenntag-Aktie:BNRNASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:BNTGFBrenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern. 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd. US-Dollar).Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus. (31.05.2018/ac/a/d)