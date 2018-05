Brasilien: Licht und Schatten bei den Wirtschaftsdaten, Konjunkturerholung verläuft weiterhin holprig

Wien (www.aktiencheck.de) - Brasiliens Rezession ist vorüber, die wirtschaftliche und politische Krise aber längst nicht, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".

Zwar brumme speziell die Landwirtschaft und der IWF habe Ende April seine Wachstumsprognose für 2018 auf 2,3% angehoben (zuvor: 1,9%). Doch hätten die jüngsten Daten der Notenbank die Stimmung wieder gedämpft. Ihr Index der Wirtschaftsaktivität sei im März um 0,74% gefallen, weit stärker als der von Analysten erwartete Rückgang um 0,1%. Auch die Verbraucherstimmung sei trotz leichter Verbesserungen nicht gut genug, um positive Impulse zu liefern; sie signalisiere verbreitete Zurückhaltung bei größeren Anschaffungen. Der entsprechende Indikator liege unter dem Vorjahreswert und deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Überrascht worden seien die Märkte von der Entscheidung der Notenbank, den Leitzins (aktuell 6,5%) vorerst nicht weiter zu senken. Der unter Druck geratene Real (minus 10% gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn) dürfte dafür ausschlaggebend gewesen sein. Eine weitere Zinssenkung hätte ihn zusätzlich schwächen können.

Auf der Budgetseite komme unerwarteter Stress von früheren Kreditgarantien in Höhe von 400 Mio. Dollar für Exporte nach Venezuela und Mosambik. Da beide Länder wohl nicht zahlen könnten, müsse der brasilianische Staat kurzfristig einspringen, doch diesem fehle es bekanntlich selbst an Geld. Die Summe sei kaum groß genug, um einen Zahlungsausfall Brasiliens herbeizuführen. Gleichwohl werfe sie ein bezeichnendes Licht auf die Staatsfinanzen. Interessanterweise habe Moody’s Anfang April den Ausblick für Brasiliens Kreditwürdigkeit von negativ auf stabil angehoben - in starkem Kontrast zu den Herabstufungen seitens S&P und Fitch zu Jahresbeginn.

Nachdem Ex-Präsident Lula seine Haftstrafe angetreten habe und damit für das Präsidentenamt wohl nicht kandidieren könne, kristallisiere sich ein Rechts-Außen-Politiker als neuer Umfragefavorit für die Wahlen im Oktober heraus. Dieser versuche angesichts enormer Kriminalität (über 60.000 Morde jährlich) vor allem mit harten Law-and-Order Parolen zu punkten und wolle den Besitz von Schusswaffen weitgehend liberalisieren. Obwohl inhaftiert, könnte eine Wahlempfehlung Lulas für einen der Kandidaten, beispielsweise jenen der Kommunistischen Partei, durchaus starken Einfluss auf den Wahlausgang haben. Recht wahrscheinlich scheine aus heutiger Sicht, dass wohl keine der seit 1990 regierenden etablierten Parteien den künftigen Präsidenten stellen werde.

Brasiliens Aktienmarkt habe im April weitgehend auf der Stelle getreten und rund 1% zugelegt. (em-report Mai 2018) (24.05.2018/ac/a/m)