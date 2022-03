Branchengigant Barrick Gold auf der Jagd nach neuen Weltklasseminen

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold (WKN 870450 / TSX ABX) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt mit bereits jetzt mehreren Weltklasseminen. Wie CEO Mark Bristow anlässlich der Veröffentlichung von Barricks Geschäftsbericht 2021 nun erklärte, investiert der Konzern aber weiterhin stark in seine Zukunft, indem man nicht nur die bestehende Basis ausbaut, sondern auch in neue, aussichtsreiche Regionen vorstößt, um dort qualitativ hochwertige Assets aufzuspüren.



So habe sich beispielsweise ein speziell auf die Region Asien-Pazifik ausgerichtetes Barrick-Team Explorationsgenehmigungen in Japan gesichert und sei auf der Jagd nach weiteren Chancen in der Region. Auch begutachte man Projekte in Nordafrika und im Mittleren Osten. Barrick hatte Ende vergangenen Jahres schon zusätzliche Explorationslizenzen von Tembo Gold (TSXV: TEM; FRA: T23A) in Tansania, in der Näher seiner Bulyanhulu-Mine erworben, in denen man das Potenzial sieht, die Asset-Basis des Konzerns in dem afrikanischen Land erheblich auszuweiten.



Dafür zahlte Barrick 6 Mio. USD an Tembo, verpflichtete sich, im Laufe von vier Jahren nach Abschluss der Transaktion mindestens 9 Mio. USD in das neu erworbene Lizenzgebiet zu investieren und erwarb in einer separaten Transaktion auch noch 5,5% der Aktien von Tembo Gold.



Aktuell, erklärte Bristow weiter, habe Barrick seinen Fokus verstärkt auf Lateinamerika gerichtet, wo Teams des Konzerns ein ganzes Portfolio an Zielen entlang der Grenze zwischen Chile und Argentinien testen. Auch in Peru erwarb Barrick weitere Ländereien und nahm Arbeiten im Feld auf Projekten in Guyana und Surinam auf.



Zudem verfolge man eine gut definierte Strategie, um das Geschäft in Kanada auszuweiten, erklärte der Barrick-Boss, wo man seiner Ansicht nach nicht ausreichend investiert sei. Man habe sich ein signifikantes Explorationsportfolio im Uchi-Gürtel gesichert und sehe sich auch nach anderen Gelegenheiten in Kanada um.





