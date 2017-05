Branche der Woche: Tourismussektor - Der Kurssommer kann kommen!

Produktidee: Open End-Turbo- Optionsschein auf Deutsche Lufthansa Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse Deutsche Lufthansa Call 15,3677 EUR 9,69 TD8YN7 Fallende Kurse Deutsche Lufthansa Put 18,6822 EUR 9,92 TD8MHH Stand: 30.05.2017 – 10:47 Uhr

Sommer, Sonne, Urlaubszeit: Für viele Menschen beginnt bald die schönste Zeit des Jahres. Angetrieben vom soliden Wachstum der Weltwirtschaft soll die Reisebranche in diesem Jahr den Wachstumskurs fortsetzen. Davon profitiert u.a. der weltgrößte Reisekonzern TUI. Derzeit liegen die Reisebuchungen von TUI für den Sommer um vier Prozent über dem Vorjahr weil Länder, wie Griechenland, Spanien und Zypern oder Fernreiseziele stark gefragt sind. Beim Umsatz liegt das Plus sogar bei acht Prozent. Vorstandschef Fritz Joussen baut den Konzern um, weg vom umkämpften Veranstalter- und Fluggeschäft hin zu profitableren Hotel- und Kreuzfahrtangeboten. Europas zweitgrößter Reiseveranstalter Thomas Cook hat für den Sommer sogar zwölf Prozent mehr Reisen verkauft.Von der stärkeren Reiselust profitieren auch die Fluglinien und Flughafenbetreiber, hierzulande sind das Fraport und die Lufthansa. Letztere freuen sich auch über die anhaltend niedrigen Kerosinpreise und lieferten nun im traditionell schwachen ersten Quartal ein positives Ergebnis ab – zum ersten Mal seit dem Jahr 2008. Der Zuwachs ist vor allem auf die Cargo- und Techniktöchter der Lufthansa zurückzuführen, weshalb Finanzchef Ulrik Svensson die Erwartungen nicht nach oben schrauben wollte. Im Passagierbereich gab es zwar mehr Flugreisende, aber das Wachstum wurde über Preiszugeständnisse erreicht, weshalb dieser Geschäftsbereich operativ ins Minus rutschte.Dagegen haben stagnierende Passagierzahlen beim Flughafenbetreiber Fraport dazu geführt, dass der Frankfurter Flughafen für Billig-Airlines geöffnet werden soll. Hierfür könnte ein neuer Flugsteig, der 2023 in Betrieb gehen sollte, früher geöffnet werden. Außerdem will Fraport mit Rabatten die Billig-Airlines locken. Allerdings ist die Lufthansa als größter Kunde darüber verärgert, so dass es hier noch Anpassungen geben könnte. Derweil fokussiert sich Fraport weiter auf Auslandsmärkte und übernahm kürzlich etliche Regionalflughäfen in Griechenland und Brasilien. Auch die Lufthansa erwägt eine Expansion und bekräftigte das Interesse an Air Berlin, wobei sie Bedingungen stellt und die Kosten drastisch reduzieren will. Gleichzeitig müssten die Schulden beim größten Anteilseigner Etihad bleiben. Im Gegensatz zu TUI sind die Aktien der Lufthansa und von Fraport Highflyer gewesen mit Kursgewinnen seit Jahresbeginn von knapp 40 und rund 28 Prozent.Das anhaltende Wachstum der Reisebranche beschert auch den Reiseportalen blendende Geschäfte, weshalb die Aktien von Priceline und Expedia ebenfalls auf Höhenflug sind. Dabei liegt Priceline mit einem Börsenwert von 91,6 Mrd. Dollar meilenweit vor Expedia mit 21,8 Mrd. Dollar.Quelle: HSBC