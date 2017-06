Branche der Woche: Superfood fürs Depot?

Produktidee: Standard-Optionsscheine auf Unilever Markterwartung Produktart Basispreis Delta Hebel Letzter Tag der Ausübungsfrist WKN Steigende Kurse Call 52,00 EUR 0,45 18,18 19.09.18 TD8LKC Fallende Kurse Put 48,00 EUR -0,42 13,05 19.12.18 TD815N Stand: 06.06.2017 – ca. 14:39 Uhr

Hinter der Automobilbranche zählt der Nahrungsmittel- und Gesundheitssektor zu den größten Industrien hierzulande. Neben Superfood sind es aber auch die ganz einfachen alltäglichen Lebensmittel, die die Branche als Basisinvestment für jeden Anleger attraktiv werden lassen. Dazu zählen auch Gesundheitsaktien, die zu den besten Titeln der vergangenen Jahre zählen.Superfood ist in aller Munde und einer der großen Trends der Nahrungsmittelbranche in den vergangenen Jahren. Chia-Samen, Quinoa, Matcha-Tee, Goji-Beeren oder andere exotische, gesunde Lebensmittel sind inzwischen in fast jedem Supermarkt in Deutschland zu finden. Auch wenn sich in der deutschen Nahrungsmittelindustrie viele mittelständische Unternehmen tummeln, sind auch große multinationale Unternehmen wieoderbei Superfood aktiv.Aber auch die unscheinbaren Grundnahrungsmittel der großen Multis sind in den Regalen der Supermärkte weltweit zu finden. Sie werden ebenfalls ständig weiterentwickelt. So will Nestle die Rezeptur von Maggi verändern und Chemie durch Natur ersetzen. Auch bei herkömmlichen Lebensmitteln ist ein Trend zu neuen, gesünderen Produkten nicht zu übersehen. Bio ist in und die Unternehmen stellen sich immer stärker auf diesen Trend ein.Nestle und Unilever sind zwar im Vergleich zu anderen Branchen nicht immer die wachstumsstärksten Aktien, entwickeln sich aber konstant. Noch etwas haben die beiden Nahrungsmittelkonzerne gemein: eine attraktive Dividende, die seit 22 Jahren jedes Jahr angehoben wurde. Nestle ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt und bietet rund 2.000 Marken an. Die bekanntesten sind u.a. Maggi, KitKat, Nesquick, Vittel oder Alete-Babynahrung. Unilever ist nicht ganz so groß bei Nahrungsmitteln, vertreibt aber auch andere Gebrauchsgüter. Bei Lebensmitteln gehören Lipton-Eistee, Knorr oder Langnese zu den Spitzenmarken.Ähnlich erfolgreich haben sich in der Vergangenheit auch Gesundheitsaktien entwickelt. Im Dax landen zum Beispiel Fresenius (+108 Prozent) und die Dialyse-Tochter FMC (+81 Prozent) auf den Plätzen drei und vier im Performanceranking über zwei Jahre, nur Adidas und Infineon schneiden besser ab. Die Geschäfte bei allen vier Unternehmen sind für dieses Jahr gut angelaufen, die ausgegebenen Ziele sind mindestens bestätigt oder gar erhöht worden. Bei Fresenius wurde der kräftige Wachstumskurs vom florierenden Geschäft der Sparte Kabi angetrieben, die Infusionen, flüssige Generika und klinische Ernährung vertreibt.Quelle: HSBC