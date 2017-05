Branche der Woche: IT-Sektor - Cloud-Geschäft sorgt für Fantasie

Produktidee: Standard-Optionsscheine auf Amazon.com Markterwartung Produktart Basispreis Delta Hebel WKN Steigende Kurse Call 960,00 USD 0,58 7,17 TD74X7* Fallende Kurse Put 900,00 USD -0,35 10,47 TD8Z67* Stand: 02.05.2017 - ca. 10:24 Uhr; *Letzter Tag der Ausübungsfrist: 11.01.2019

Die Aktien etlicher Tech-Unternehmen, wie Amazon oder SAP, sind im Höhenflug. Die Konzerne überzeugen mit kräftigem Wachstum. Wie wird es mit dem Gewinntreiber Cloud-Computing weitergehen?Nach der Vorlage der Quartalszahlen ist die Aktie vonauf ein neues Rekordhoch gesprungen:Investoren waren einmal mehr vom starken Umsatzwachstum begeistert. Angetrieben wird es vom Cloud-Geschäft, dessen Einnahmen im vergangenen Quartal um 43 Prozent auf 3,66 Mrd. Dollar nach oben schossen, womit Amazon.com mit weitem Abstand der weltweite Branchenprimus ist. Dabei bekommt die Sparte den zunehmenden Wettbewerbsdruck vonundzu spüren, die ebenfalls stark in den Wachstumsmarkt drängen. Cloud-Computing bezeichnet die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen wie etwa Software, Rechnerleistungen oder Speicherplatz über das Internet.Cloud-Computing ist einer der wachstumsstärksten Trends im IT-Sektor. Die Analysten der Researchfirma Gartner sagen für 2017 ein Marktwachstum von 18 Prozent vorher. In den nächsten Jahren soll es sich nur langsam abschwächen. Vom Trend des Cloud-Computing profitiert aucherheblich.Die Einnahmen der Sparte waren im ersten Quartal um ein Drittel auf 906 Mio. Euro gestiegen. „Wir gewinnen Marktanteile gegenüber unseren Wettbewerbern“, freut sich daher Vorstandschef Bill McDermott. Weil auch die Lizenzverkäufe für die Software gut liefen, überzeugte die Walldorfer Softwareschmiede beim Konzernumsatz. Finanzchef Luka Mucic hat weiterhin hohe Erwartungen an das Cloud-Geschäft. Im laufenden Jahr soll es ein Erlösplus von mehr als einem Drittel erreichen. Wegen der hohen Investitionen und der ausbleibenden Einmalzahlungen für Lizenzen wird aber die operative Marge von SAP erst einmal noch etwas weiter sinken. Wegen des Booms in dem Bereich hatte der Konzern Ende Januar die 2020er-Ziele nach oben geschraubt. So soll der Umsatz aus dem Cloud-Geschäft im Jahr 2020 zwischen 8,0 und 8,5 Mrd. Euro erreichen, statt den ursprünglich geplanten 7,5 bis 8,0 Mrd. Euro. Das wären knapp 30 Prozent der Konzernerlöse.Die Perspektiven für den Cloud-Bereich sind hervorragend. Wie sich die SAP-Aktie weiter entwickelt, die mit einem Indexgewicht von 8,8 Prozent der drittschwerste Wert im DAX® ist, wird daher nicht zuletzt davon abhängen, ob das Unternehmen in dem Segment weiterhin erfolgreich ist.